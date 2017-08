Waarom KBC plots miljoenen euro’s verliest

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt erkent dat bank-verzekeraar KBC als gevolg van de hervorming van de vennootschapsbelasting éénmalig miljoenen euro’s verliest. Maar tegelijk herinnert men op het kabinet aan de miljardensteun tijdens de financiële crisis aan de banken. Gelet op die steun is het effect “verantwoord”, klinkt het.

Verrassing donderdag bij de kwartaalresultaten van de KBC. De bank-verzekeraar nam het zomerakkoord onder de loep en wat blijkt: de lagere vennootschapsbelasting heeft in eerste instantie een negatieve impact voor de bank van 230 miljoen euro.

De uitleg ligt bij de overdraagbare verliezen van KBC uit voorbije jaren. Door de lagere vennootschapsbelasting kan KBC minder van die ‘uitgestelde belastingvorderingen’ recupereren. Vanaf 2020 denkt de bank dat de hervorming zal opbrengen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Foto: BELGA

“Dit is verantwoord”

“KBC zal op korte termijn inderdaad wat meer bijdragen. Dat komt onder andere doordat de verliezen uit de financiële crisis nog beperkt aftrekbaar worden per jaar”, klinkt het op het kabinet. “Gelet op de miljardensteun die de banken in de moeilijke jaren gekregen hebben om te overleven, is dat verantwoord.”

Bij Van Overtveldt wijst men er ook op dat de hervorming op langere termijn door de gevoelige verlaging van het tarief een goede zaak is voor alle bedrijven, groot en klein. “In de eerste fases ligt de nadruk op de tariefverlaging voor onze KMO’s”, klinkt het nog.

Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) voorspelt alvast dat nog bedrijven zullen ondervinden wat KBC donderdag bekendmaakte. Hij denkt vooral aan banken en multinationals actief in België. “Hun fiscaal rugzakje wordt beperkter”, aldus Maus.