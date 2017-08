Beerschot Wilrijk reageert op laatdunkende opmerking van Patrick Janssens: “Onze club wordt optimaal gerund”

Een korte passage uit een gesprek van Patrick Janssens met het weekblad Humo doet behoorlijk wat stof opwaaien. In het interview zei de CEO van KRC Genk en de voormalige burgemeester van Antwerpen onder meer dat hij zich “dood zou ergeren aan de problemen bij Beerschot Wilrijk en hoe de club wordt gerund”. De club van ’t Kiel reageert met een open brief aan Janssens op de clubwebsite.

Na zijn nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gooide Patrick Janssens zijn carrière over een andere boeg en stapte over van de politieke naar de voetbalwereld. Hij ruilde ook Antwerpen voor Limburg, hoewel hij steeds een vurige fan was van Beerschot (Wilrijk). Die liefde is kennelijk nog niet over.

“Bij mijn aanstelling hier heb ik gezegd: ‘Genk heeft geen supporter aangeworven, maar een CEO.’ Nu, ik had dit niet kunnen doen bij een club waar ik geen sympathie voor had. Ik weet ook niet hoe ik mij zal voelen de dag dat we om de knikkers spelen tegen Beerschot”, zegt hij in Humo.

“Dood ergeren”

Janssens in de tribune van KRC Genk Foto: Photo News

Dat betekent niet dat Janssens niet kritisch kan zijn voor de (voormalige) club van zijn hart en hoe die wordt gerund. “Als je mij rationeel vraagt welk project ik het interessantst vind, antwoord ik: dat van Genk. Ik weet niet of ik dit bij Beerschot zou kunnen doen. Ik zou me waarschijnlijk dood ergeren aan alle problemen in die club en hoe ze wordt gerund.”

Die laatste opmerking is bij heel wat Kielse fans en clubleden in een verkeerd keelgat geschoten. “Lieve Patrick toch. Wij kunnen u verzekeren dat onze club, KFCO Beerschot Wilrijk, optimaal gerund wordt. Laat er aub uw leven niet voor”, zo klinkt het in een ludiek bedoelde open brief op de website van de club.

“Af en toe hebben wij wel eens een discussie maar we nemen aan dat dat in Genk ook wel zo zal zijn”, zo gaat de verdediging van het beleid van de fusieclub verder. De club benadrukt ook dat een doorlichting door het weekblad Trends leert dat Beerschot Wilrijk als een van de weinige gezonde clubs wordt beschouwd. “Misschien aan u in het verre Limburg toch ook melden dat de licentiecommissie ons de hoogste rating heeft gegeven. Pas op het is nog niet gedaan: we zijn er ook in geslaagd om vier maal kampioen te spelen! Op rij!”

De schrijver van de brief kiest echter niet voor de frontale aanval op de voormalige burgemeester. “Wij nemen dan ook aan dat dat zinnetje een truuk van het ‘zetduiveltje’ was, en dat u net dat onderdeel van het interview niet hebt nagelezen. Wellicht bedoelde U het verleden van “Beerschot”.

Zuinig beleid

De open brief sluit af met een verzoenende noot. “Wij kijken ook uit naar de wedstrijden tegen uw werkgever. Uw werkgever tegen uw geliefde club. Emotie en verstand door elkaar. Als u die dualiteit ooit wil verwerken, mag U ons altijd uitnodigen op een etentje. Weliswaar op uw kosten want wij houden van een zuinig beleid.”

Antwerpen dé grote opportuniteit in het voetbal

Patrick Janssens volgt het Antwerps voetbal, uiteraard, nog op de voet. KRC Genk heeft een samenwerkingsverband met Berchem Sport, waar ook zijn twee zoontjes in de jeugdafdeling voetballen. “Iedereen weet dat in Antwerpen dé grote opportuniteit van het Belgische voetbal ligt”, zegt Janssens onomwonden.

Een simulatie van een mogelijk gemeenschappelijk stadion in Antwerpen. Foto: rr

Stadiondossier

Op de vraag of hij er van overtuigd is dat er nog iets komt van de plannen rond een groot gemeenschappelijk stadion aan Petroleum Zuid antwoordt hij aarzelend. “Dat weet ik niet. In het bestuur van Beerschot zitten mensen met hele nauwe banden met een ontwikkelaar, en Antwerp is eigendom van een ontwikkelaar. Als die twee ontwikkelaars zouden zeggen: `Wij gaan dit samen doen”, dan denk ik dat er snel een gemeenschappelijk stadion kan komen. Maar als ze het alleen willen doen, dan komt het er wellicht nooit. Antwerpen is een heel moeilijke stad om iets te realiseren: er is altijd wel iemand die je een hak probeert te zetten. Een megagroot verschil met Genk, en met Limburg in het algemeen, waar een cultuur van samenwerking heerst. Heel aangenaam.”