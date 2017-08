Anorexiapatiënte die amper 27 kg woog, ondergaat indrukwekkende transformatie: “Ik ging door de ergst mogelijke hel”

Annalise Mishler woog amper 27 kilogram. Als het zo verderging, had het model geen dagen meer te leven, maar hooguit enkele uren. Toch schraapte de 22-jarige Britse haar laatste restje moed bij elkaar en deed ze wat niemand voor mogelijk had gehouden.

Annalise Mishler leed aan een extreme vorm van anorexia en woog twee jaar geleden, op haar dieptepunt, amper 27 kilogram. Nu heeft de Britse een foto gedeeld waarop te zien is welke vooruitgang ze op twee jaar heeft meegemaakt. Op de linkse foto zien we een graatmagere Annalisa, vel over been. Rechts een veel recentere foto, waarop haar lichaam er een pak gezonder uitziet. Een vooruitgang die niemand voor mogelijk had gehouden.

“Van 27 naar 45 kilogram”, schrijft Annalise erbij. “ Ik zal jullie voor één keer het lange, emotionele bijschrift besparen. Deze foto spreekt voor zich.”

60 lbs --> 110 lbs. for once i will spare you the long, feelsy caption because this photo can speak for itself. #transformationtuesday Een bericht gedeeld door annalise (@annalisemishler) op 16 Mei 2017 om 10:24 PDT

Annalise ging door een diep dal en op haar dieptepunt ging het zo slecht met haar gezondheid, dat ze te kampen had met slaaptekort en hartproblemen en twee jaar lang niet menstrueerde.

“Ik leefde in ontkenning, in angst en hopeloosheid. Grappig hoe mensen altijd zeggen dat buikspieren gelijk staan aan geluk. Dat minder eten en meer sporten goed is. Wel, ik zal eens wat vertellen. Ik was stervende toen ik buikspieren had. Ik was stervende toen ik niet genoeg at en te veel trainde. In mijn ogen was ik nooit dun genoeg.”

“De woorden ‘dun’ en ‘tevreden’ zouden van mij zelfs niet in dezelfde zin mogen gebruikt worden. De grootste transformatie is de transformatie die je niet op deze foto’s ziet. Dit was geen uit de hand gelopen dieet. Dit is een echte ziekte.”

Maar nu gaat het dus heel wat beter met haar: ze kwam 20 kg bij door te sporten en door een aangepast dieet. Annalise werkt nu als fitnesscoach en helpt anderen aan hun lichaam te werken.

“Ik ging door de ergst mogelijke hel en hier sta ik nu. Met een glimlach op mijn gezicht, met vlees aan mijn beenderen en met licht in mijn ogen.”

Een bericht gedeeld door annalise (@annalisemishler) op 6 Aug 2017 om 1:57 PDT