Ze hadden gehoopt een blik op te vangen van de dieren op safari, maar dit hoefde nu ook weer niet

De Britse Danielle Pearson had onlangs een leuk uitstapje gepland met haar partner, haar dochtertje en een bevriend koppel. Ze gingen met z’n allen naar het Knowsley Safari Park om een blik op te vangen van de wilde dieren. Maar zo’n dichte blik hoefde nu ook weer niet...

Op het moment dat ze met z’n allen in de wagen zaten in het dierenpark, kwam er plots een baviaan op de motorkap zitten. Niet veel later volgde een mannelijke soortgenoot.

Danielle Pearson haalde haar camera boven om een leuke video te maken, maar ze kreeg iets meer te zien dan ze verwacht had. De twee dieren begonnen namelijk wild te vrijen vlak voor haar ogen. Een seksuele escapade die eindigde in een kapotte voorruit.

“Het was op zich wel grappig, natuurlijk”, zegt Danielle Pearson (27). “Maar het was ook een beetje ongemakkelijk aangezien er kinderen in de wagen zaten. Als ouders waren we zelfs beschaamd. Mijn partner en ik hebben alleszins enkele veelbetekenende blikken uitgewisseld.”