Peter Maes voorgesteld bij Lokeren: “Een beetje veel thuiskomen”

Bij eersteklasser Lokeren is Peter Maes donderdag voorgesteld als opvolger van de woensdag ontslagen Runar Kristinsson.

De 53-jarige Limburger ondertekende op Daknam een contract voor drie seizoenen en begint er aan zijn tweede ambtstermijn. Eerder was Maes tussen 2010 en 2015 bij de club aan de slag. “Dit voelt dan ook aan als een beetje veel thuiskomen”, vertelde Maes. “Twee jaar geleden heb ik hier afscheid genomen en dat was het einde van een cyclus, nu moet er opnieuw iets opgebouwd worden en zijn we al twee wedstrijden ver in de competitie. Het zal dus zonder voorbereiding zijn en dat is ook de eerste keer voor mij. Er zal dus geduld nodig zijn om het voetbal te brengen dat ik wil, maar ik ben deze uitdaging aangegaan in de wetenschap dat er hier mogelijkheden zijn. Ik heb honger.”

Bij zijn vorige passage op Daknam schreef Maes er een succesverhaal neer, met twee bekerzeges (2012 en 2014) en dus ook evenveel Europese campagnes. In het seizoen 2014-2015 werd de groepsfase van de Europa League bereikt, enkele maanden nadat hij verkozen werd tot Trainer van het Jaar. In de competitie loodste hij Lokeren drie keer naar Play-off I en was een achtste stek het slechtste resultaat. Toen liep er echter heel wat kwaliteit rond in Lokeren en dat is nu heel wat minder. “Toch heeft deze selectie meer in zijn mars dan ze op dit moment hebben laten zien. Nul op zes is te weinig en dus zal er op de eerste plaats harder gewerkt moeten worden. Vandaag is er al met veel passie getraind aan een hoge intensiteit die ik elke training wil zien. Die passie moet er altijd zijn. Ik ben misschien wel wat veranderd, maar ik kan nog altijd niet tegen mijn verlies. De groep toont zich misschien nog iets te nederig, er mag wat meer grinta inzitten. Bovendien zijn er heel wat nieuwe jongens en zal ik wat tijd nodig hebben om ze te leren kennen”, aldus Maes.

Sinds zijn ontslag bij Racing Genk zat de Limburger zonder club. Een terugkeer naar Lokeren vindt Maes geen stap terug. “Aan dat ontslag in Genk heb ik toch wel wat schade overgehouden. Hier ben ik teruggekeerd naar een vertrouwde omgeving, zoals Francky Dury (bij Zulte Waregem, red) en Hein Vanhaezebrouck (bij KV Kortrijk, red) destijds ook hebben gedaan. Bij een oude liefde terug goede resultaten neerzetten, dat is de motivatie voor mij.”

"Schaduw van Peter Maes heeft altijd boven de club gehangen"

"De schaduw van Peter Maes heeft in zijn afwezigheid van twee jaar altijd boven de club gehangen", bekende sportief directeur Willy Reynders. "Voor andere trainers was het daardoor niet altijd makkelijk. Het is niet normaal dat een trainer na twee speeldagen ontslagen wordt, behalve in dit geval. We konden het risico niet nemen nog langer te wachten. Peter heeft hier vijf jaar schitterend werk geleverd en als de kans zich dan voordoet, moet je die grijpen. De nul op zes was dus niet doorslaggevend, wel de kans om opnieuw met Peter te werken. Dat is de hoofdreden."

Amper twee speeldagen ver werden er in de Jupiler Pro League al twee trainers geofferd, eerder deze week werd de Spanjaard Tintin Marquez de deur gewezen bij Sint-Truiden. "Als ze bij STVV hun coach niet hadden ontslagen, hadden wij misschien ook nog wel gewacht. Toen we dat ontslag vernamen, panikeerden we toch wel wat. 'Wat als' is grappig op televisie, maar voor ons zou het treurnis betekend hebben."

In vergelijking met de vorige passage van Peter Maes in Lokeren is er nu heel wat minder spelerskwaliteit voorhanden. Kleppers als Hans Vanaken verlieten de club en werden niet meteen vervangen. Er worden dus wel nog wat transfers verwacht op Daknam. "We wachten totdat Peter een goede kijk heeft op deze groep en daarbij kan de wedstrijd van zaterdag al een eerste indicator zijn. We hebben nog twee à drie weken om te reageren. Alles zal in overleg met Peter gebeuren en daarna proberen we de voorzitter te overtuigen, dat zal nog het moeilijkste zijn."

Voor voorzitter Roger Lambrecht is het al de 22e trainerswissel in evenveel jaren. Met Peter Maes hoopt de 85-jarige bandenmagnaat opnieuw aan te knopen met de resultaten van weleer. "Het ontslag van Runar Kristinsson is er niet gekomen omdat hij niet goed gewerkt heeft, maar de markt is nog open en Peter was vrij. Bovendien vreesden we de concurrentie van andere clubs. Peter vertelde me dat hij zo snel mogelijk wou beginnen, een paar uur nadien was alles afgehandeld. Met hem aan boord hebben we hier vijf schitterende jaren beleefd en nu hopen we op dezelfde goede resultaten."