Gemeenteraadslid overleeft doodsmak van 25 meter in Italiaanse Alpen

Dilbeek - Dilbeeks gemeenteraadslid Jan Margot (CD&V) heeft een zware en gevaarlijke val in de Alpen overleefd. Margot viel tijdens een bergwandeling van de rotsen en brak zijn sleutelbeen, zijn ribben en raakte een long. “Ik heb geluk gehad”, zegt hij.

Jan Margot is vooral bekend als CD&V-gemeenteraadslid in Dilbeek en woordvoerder bij Proximus, maar in zijn vrije tijd is hij een sportieve avonturier. Zijn vakanties bestaan uit wandeltochten langs de mooiste bergpassen van de Alpen.

Zo trok hij in juli naar de Italiaanse Alpen in de regio Valchiavenna. Daar vertrok hij op 4 juli op 1.900 meter hoogte voor een fikse wandeltocht naar de Bivacco Val Loga, een berghut op 2.700 meter hoogte. De wandeltocht naar de berghut verliep vlot, maar bij het terugkeren liep het mis. Op een steile helling verloor Margot zijn evenwicht, waardoor hij een zware val maakte. “Ik weet nog steeds niet goed hoe dat gebeurde”, zegt hij. “Plots was ik mijn evenwicht kwijt, misschien door een rots die wat wankel stond. Of misschien botste ik ergens met mijn rugzak tegen. Ik maakte alleszins een val van zo'n 25 meter diep. Geen vrije val, maar ik gleed wel sneller en sneller naar beneden. Uiteindelijk smakte ik tegen de grond.”

Twintig breuken

Al die tijd was hij bij bewustzijn. “Het enige wat ik dacht, was dat dit niet de bedoeling kon zijn. Ik heb nog naar mijn kompanen geroepen, maar zij hoorden me niet. Uiteindelijk heeft Nico, een van mijn vrienden, me gevonden”, zegt Jan Margot.

De hulpdiensten en een dokter kwamen met de helikopter ter plaatse en voerden Margot af naar het ziekenhuis. Het verdicht: een gebroken sleutelbeen, twintig breuken in de ribben, verwondingen aan benen en hoofd en een beschadigde long. “Volgens de dokter heb ik geluk gehad, want ik had een schedelbreuk kunnen oplopen of mijn nek of rug breken.”

Jan Margot verbleef negen dagen in het ziekenhuis in Gavedona, alvorens hij naar huis mocht. Zolang het bloed niet uit zijn long was, mocht hij niet vervoerd worden. Op 13 juli werd hij met een ambulance naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gebracht. Daar werd hij aan zijn sleutelbeen geopereerd. Op 20 juli mocht hij naar huis.

Revalidatie

“Nu ben ik aan het revalideren. Die verloopt vlot, alleen liggen doet nog pijn door de breuken in mijn ribbenkast. Op 20 augustus begin ik weer te werken. Ook de eerstvolgende gemeenteraad zal ik niet moeten missen.”

Het avontuur liep goed af. Menig reiziger zou na zo'n ervaring snel voor een rustige strandvakantie kiezen, maar niet Jan Margot. “Ik wandel al veertig jaar in de bergen. Ik beklom de Kilimanjaro en de Mont Blanc. Die uitdagingen waren veel gevaarlijker, want hier ging het maar om een gewone wandeltocht.”