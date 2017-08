Spits trekt naar Watford... omdat zijn WAG niet bij het bestuur mag zitten

Aanvaller Andre Gray verhuist van Burnley naar Watford in de Engelse Premier League en de reden die daarvoor in de Engelse pers wordt aangehaald, is nogal opmerkelijk. Grays vriendin Leigh-Anne Pinnock mocht van Burnley-trainer Sean Dyche namelijk bij thuismatchen niet bij het bestuur in de eretribune plaatsnemen.

U moet weten dat Leigh-Anne een beetje een beroemdheid is als zangeres van het groepje Little Mix en ze daardoor regelmatig werd uitgenodigd in de zogenaamde director’s box. Van Dyche moest ze evenwel bij de andere spelersvrouwen en -vriendinnen blijven zitten. Dat zou nu meegespeeld hebben in de transfer van de 26-jarige spits die 33 goals maakte in twee seizoenen bij Burnley.