Engelse tabloids ontdekken mevrouw Depoitre

De Premier League is nog niet begonnen, maar de Britse tabloidkranten hebben al de eerste Belgische revelatie ontdekt. De Britse krant The Daily Mirror plaatst Shana Sonck bovenaan het lijstje van de nieuwe WAG’s die hun intrede maken in het Britse voetbal. Shana (25) is de vriendin van Laurent Depoitre, de nieuwe spits van Premier League-debutant Huddersfield.