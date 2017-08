Hamburg in de ban van moordenaar die lichaamsdelen van slachtoffer over de stad uitstrooide

Enkele voorbijgangers vonden ter hoogte van het Elbstrand in Hamburg lichaamsdelen in het water (archiefbeeld). Foto: © McPHOTO

Wandelaars en duikers hebben in Hamburg op amper één week tijd zeven lichaamsdelen ontdekt in de stad. De delen, afkomstig van een 48-jarige Afrikaanse vrouw, werden op enkele tientallen kilometers van elkaar gevonden. De politie vermoedt dat er een moordenaar aan het werk is.

De lichaamsdelen werden de voorbije dagen allemaal in het water gevonden. Vijf daarvan werden door voorbijgangers gevonden, twee andere lichaamsdelen door de politie. De lichaamsdelen behoren naar alle waarschijnlijkheid toe aan een 48-jarige prostituee, zo luidt het bij een politiebron. Er is een moordonderzoek ingesteld.

De moordenaar heeft niet alleen het lichaam van de vrouw versneden, maar verspreidde haar lichaamsdelen ook nog eens over verschillende plaatsen in Hamburg, zo weet een politie-officier. Sommige delen werden zelfs op twintig kilometer van elkaar gevonden. Het lijkt alvast onwaarschijnlijk dat de lichaamsdelen door de stroming zo wijdverspreid zijn geraakt.

Motief onduidelijk

Voorlopig is er nog geen enkel spoor naar de dader en tot nog toe vonden er ook nog geen arrestaties plaats. Ook naar het motief van de moordenaar tasten de speurders voorlopig in het duister. Volgens de politiewoordvoerder is de 48-jarige vrouw afkomstig van het West-Afrikaanse land Equatoriaal-Guinea. De vrouw, een prostituee, woonde in Hamburg.

De speurders bekijken momenteel of het slachtoffer de laatste tijd ruzie had met bepaalde personen. De familie van de vrouw, die in Spanje woont, is intussen op de hoogte van haar overlijden en is afgereids naar Hamburg.