De favoriete zomerwijn van Wim Lybaert: “Mijn eerste grote liefde heet bourgogne”

Programmamaker Wim Lybaert (48) leerde wijn al op jonge leeftijd appreciëren. “Toen ik nog een puber was, door vader ingelepeld! En steeds kwam er bourgognewijn op tafel. Die gingen we zelf halen. Afrit Châlon Sud, eerst door de heuvels van de Beaujolais, ook erg lekker trouwens, en zo richting Côte d’Or, het hart van de Bourgogne. Om wijnboeren te bezoeken en de koffer vol te laden. We verstonden elkaar perfect. Papa verzamelde artikels en ik was gewapend met de Guide Hachette. En ook later ging ik vaak wijn kopen. Meestal veel te veel, tot het moment dat ik vaststelde dat ik zo’n 250 à 400 flessen liggen had. Tijd om wat te temperen. En ja, bourgogne is mijn eerste liefde ...”