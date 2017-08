Abonnementenrecord KV Mechelen sneuvelt... met dank aan speler van Club Brugge

KV Mechelen heeft donderdag de kaap van 9.500 verkochte abonnementen gerond en breekt zo zijn clubrecord. Dat laat de club weten via zijn officiële kanalen.

Met 9.500 verkochte abonnementen verbreekt KV Mechelen, dat ook dit seizoen droomt van Play-off 1, het acht jaar oude clubrecord. In het seizoen 2009-2010 gingen 9.499 abonnementen over de toonbank, toen na de tegen KRC Genk verloren bekerfinale.

“Het bereiken van de nieuwe mijlpaal staat symbool voor de groei van KV Mechelen. Voor het vierde jaar op rij realiseren we een stijging in het aantal abonnees: van 7.129 in 2015, naar 8.038 in 2016, naar 9.002 vorig seizoen, tot minstens 9.500 nu. Het aantal abonnees kan nog oplopen, want de abonnementenverkoop loopt gewoon door”, klinkt het op de clubwebsite.

KV Mechelen plukt de vruchten van het vorige seizoen, waarin de troepen van coach Yannick Ferrera tot de laatste speeldag van de reguliere competitie bikkelde voor een plaats in de top zes. “De Kakkers” grepen nipt naast een ticket voor Play-off 1. Ook de actie “Kakker zoekt Makker”, die meer dan 750 nieuwe abonnees opleverde, en de uitbreiding van het AFAS-stadion tot een capaciteit van 16.672 supporters speelden een rol.

Opvallend genoeg was het ex-speler Jordi Vanlerbeghe die het 9.500e abonnement kocht voor zijn vader Danny. Het 21-jarige Mechelse jeudproduct ruilde deze zomer KV Mechelen voor Club Brugge.