Trump neemt geen woord terug van zijn “vuur en furie”-uitspraak, integendeel

“Misschien waren mijn uitspraken over Noord-Korea niet krachtig genoeg”. Dat liet een zelfzekere president Donald Trump donderdagavond weten tijdens een persbriefing over de toenemende spanningen tussen de VS en Noord-Korea. Hij verwijst daarmee naar zijn opmerkelijke “vuur en furie”-uitspraak van afgelopen dinsdag.

Trump sprak de pers toe vanop zijn golfclub in Bedminster in de Amerikaanse staat New Jersey, waar hij momenteel met vakantie is. “Noord-Korea zou maar beter heel, heel erg nerveus zijn mocht het ooit de VS aanvallen”, klonk het bij Amerikaanse president. “Want er zullen dingen met hen gebeuren waarvan ze nooit hadden gedacht dat ze mogelijk waren. Ze zetten maar beter hun zaken goed op orde, of ze zullen in moeilijkheden komen waarin nog maar weinig landen zich ooit zullen bevonden hebben.” Een gespierde reactie op de dreiging van Noord-Korea om een raketaanval te plegen op het eiland Guam, een afzonderlijk territorium van de VS in de Grote Oceaan.

Tijdens zijn toespraak verweet hij ook de administratie van Barack Obama dat ze nooit krachtig genoeg heeft opgetreden tegen het regime van Noord-Korea. “Het wordt tijd dat iemand het opneemt voor de mensen van zijn land”, klonk het.

Tot slot richtte hij zich ook tot China, een belangrijke handelspartner van Noord-Korea, dat volgens hem “heel wat meer kan én wil doen” om de situatie op het schiereiland aan te pakken.

Trump sprak donderdag de pers toe vanop zijn golfclub in Westminster, waar hij momenteel met vakantie is. Foto: REUTERS

VS vernietigen

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen de laatste weken opnieuw hoog op sinds bekend raakte dat Pyongyang tests heeft uitgevoerd met twee intercontinentale ballistische raketten. Volgens het Kim Jong-un hebben de raketten de mogelijkheid om grootsteden in de VS te vernietigen.

