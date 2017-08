Zaakvoerder ontkent betrokkenheid in fipronilschandaal, “want zit niet in legkippensector”

De zaakvoerder van een van de bedrijven waar de federale politie en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) donderdag huiszoekingen uitvoerden in het kader van de fipronilbesmetting in de eiersector, ontkent zijn betrokkenheid bij de hele zaak omdat hij “in de vleeskippensector, niet in de legkippensector” actief is. Dat blijkt uit de anonieme getuigenis van de man in Terzake, meldt de VRT.

Het Antwerpse parket meldde donderdag dat in het kader van het onderzoek naar de fipronilbesmetting huiszoekingen gebeurd zijn op elf plaatsen in het land. Er werd belastend materiaal in beslag genomen, maar meer details wilde het parket niet kwijt. De zaakvoerder van een van de onderzochte bedrijven ontkent zijn betrokkenheid. “Wij zitten in de vleeskippensector, niet in de legkippensector”, zegt hij.

“Als de onderzoekers vanmorgen twee minuten de administratie nagekeken hadden, hadden ze meteen kunnen constateren dat we geen enkele klant in de legkippensector hebben”, klinkt het. “Wij zitten volledig in de vleeskippensector en bloedluizen komen in onze sector niet voor. Ik had vóór deze zaak nog nooit van fipronil gehoord.”

Het parket wil niet reageren op navraag door Belga of er mogelijk een vergissing is gebeurd en de vleeskippensector abusievelijk geviseerd wordt. “Daar kan ik niet op antwoorden in het belang van het onderzoek”, luidt het.