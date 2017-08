“Real toont interesse in Thomas Meunier, PSG-voorzitter in Madrid”

Real Madrid zou geïnteresseerd zijn in de diensten van Thomas Meunier. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS.

PSG-voorzitter Nasser Al Khelaïfi vertoeft momenteel in Madrid voor een vergadering van de ECA (European Clubs Association). Op de agenda: dinertjes met andere voorzitters als Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) of Josep Bartomeu (Barcelona). Maar sportkrant AS - doorgaans erg goed ingevoerd in Real Madrid-kringen - weet dat de Qatarees in de Spaanse hoofdstad ook enkele transfers zou willen afronden.

Zo zou Real de laatste uren plots interesse tonen in Thomas Meunier. De Rode Duivel verliet Club Brugge een jaar geleden voor 7 miljoen euro voor PSG, en heeft nog een contract tot 2020 in het Parc des Princes. In zijn eerste seizoen in Parijs speelde hij - ondanks de concurrentie van de Ivoriaanse international Serge Aurier - 36 wedstrijden. Maar Al Khelaïfi lijkt niet geneigd een overgang tegen te willen houden, aangezien zijn club deze zomer wenst te besparen op loonmassa, en deze transferperiode al Dani Alves aantrok voor dezelfde positie.

Ook Meunier lijkt zelf te beseffen dat hij derde keuze dreigt te worden. Real zoekt dan weer versterking op de rechtsachter na het vertrek van Danilo naar Manchester City. Een transfer zou “slechts” 9 miljoen euro moeten kosten, een aalmoes voor de Koninklijke. In Madrid zou Meunier de concurrentie moeten aangaan met Dani Carvajal en jeugdspeler Achraf Hakimi.

Neymar

Nog een aandachtspunt voor Al Khelaïfi: Neymar speelgerechtigd krijgen. Diens vorige club Barcelona weigert hem voorlopig nog steeds vrij te geven in afwachting van de afhandeling van alle administratieve verplichtingen. De Braziliaan kon zo niet meespelen in de eerste competitiewedstrijd van PSG tegen Amiens, en voorlopig lijken ook speelminuten dit weekend tegen Guingamp nog niet mogelijk. Tot woede van Neymar, die vindt dat Barça met opzet treuzelt.