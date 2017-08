Dury: “Alles aan gedaan om Coopman toch te mogen opstellen”

Sander Coopman kijkt vanavond vanuit de tribune naar zijn twee broodheren Zulte Waregem en Club Brugge. Essevee zou 700.000 euro moeten betalen aan blauw-zwart als het Coopman toch opstelt. Francky Dury en algemeen manager Eddy Cordier hebben heel wat in het werk gesteld om de huurling toch nog te mogen laten spelen.

“We hebben werkelijk álles geprobeerd”, benadrukt Dury. “We hebben samengezeten met Club, de regels doorgenomen... Of we geen achterpootje gevonden hebben? Misschien wel, maar ik vind het niet belangrijk. We moeten groot zijn en zeggen: we hebben de deal aanvaard, dan moet je niet gaan zoeken naar gelijk welke zin of punt die niet juist vermeld staat. Zolang er geen akkoord is van beide ploegen, zullen we daarmee nooit verdergaan. We hebben elkaar nodig. Ik apprecieer het dat Club Brugge Sander bij ons gelaten heeft, weliswaar tegen een dure prijs. Anderzijds moeten we volwassen zijn en wil ik ook geen polemiek starten. Maar het neemt niet weg dat ik het wel heel vervelend vind. Sander is momenteel een smaakmaker en dat zie ik ook aan zijn statistieken. Hij loopt de meeste kilometers en doet het meestal perfect in balbezit. We zullen hem hard missen vanavond.”