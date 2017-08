Jonas De Roeck verlaat Berchem voor Sint-Truiden

Jonas De Roeck wordt de nieuwe trainer van eersteklasser STVV. De 37-jarige Antwerpenaar, die Berchem vorig seizoen naar de titel loodste in de tweede amateurliga, wordt maandag officieel voorgesteld op Stayen als opvolger van de ontslagen Bartolomé Marquez. Het nieuws wordt bevestigd door Berchem Sport, de huidige werkgever van De Roeck.

STVV wilde het nieuws donderdag nog niet officieel bevestigen, om de laatste details af te handelen en de focus op de match tegen Standard te leggen. De Kanaries spelen zondagavond immers de clash tegen de Rouches met Chris O’Loughlin als interim-coach.

Maar op de site van Berchem Sport staat vandaag wel te lezen: “Berchem Sport moet al na één seizoen afscheid nemen van ‘kampioenmaker’ Jonas De Roeck. Met pijn in het hart zien we onze succesrijke trainer naar Sint-Truiden vertrekken. We wensen Jonas veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.”

De overgang is weliswaar nog niet definitief afgerond: volgens de amateurclub moeten “beide clubs op clubniveau nog tot een akkoord komen”, maar dat is slechts een formaliteit. De Roeck wordt op Stayen de opvolger van de Spanjaard Bartolomé “Tintin” Marquez, die na twee speeldagen al ontslagen werd. Hij ondertekent er een contract voor twee seizoenen. De Roeck wilde ook zijn assistent Kevin Van Haesdonck meenemen, maar dat wilde STVV niet.