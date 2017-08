Bob Peeters wordt voltijds analist: “Een ober afdanken is moeilijker dan een coach ontslaan”

Bob Peeters (43) heeft het over een nieuwe start en een schone lei. De trainersmicrobe kriebelt nog, maar de Antwerpenaar – elf maanden geleden ontslagen bij Westerlo en sindsdien ‘incommunicado’ – wordt vaste analist bij Play Sports. Geef hem na de ridicule trainerstoestanden bij STVV en Lokeren eens ongelijk. Dit weekend becommentarieert hij zijn eerste matchen.

Bob Peeters had er even genoeg van. Zijn ontslag bij Westerlo was na Lokeren en Charlton zijn derde vroegtijdig vertrek op rij. Ze moesten hem met rust laten. Hij trok zich terug bij zijn vijver. “Maar ...