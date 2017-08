Afscheidscadeau van Izquierdo aan … Izquierdo

Harelbeke - Zeven maanden geleden gaven Christian Mey­froot en zijn vrouw hun pas­geboren zoon de naam Izquierdo. Maar nu Club Brugge-voetballer José Izquierdo een transfer versierd heeft, ziet de familie uit Harelbeke zijn held vertrekken. “Vorige week vrijdag hebben we hem nog gezien op training. Hij vertelde toen al over de transfer. Hij is voor ­onze zoon dan de voetbalschoenen gaan halen waarmee hij speelde tegen de Turkse ploeg Basaksehir. Een mooi souvenir. Die schoenen komen in een glazen vitrine, zodat onze zoon kan opgroeien met het waardevolle ­cadeau.”

Als het van vader Christian afhangt zal de band tussen de twee naam­genoten blijven. “Engeland is niet ver, we gaan geregeld eens gaan kijken. We hebben hem dat beloofd en Izquierdo was daar heel blij mee.”