Club Brugge-coach Leko wil geen vervanger voor Izquierdo

Alle records verbroken. Niet alleen wordt José ­Izquierdo de duurste uitgaande transfer ooit voor Club Brugge, zijn nieuwe club Brighton & Hove ­Albion betaalde nooit méér voor een speler. 15 miljoen euro, wat nog kan oplopen tot 18 miljoen. Daar kan je al een mooie vervanger mee halen. Al hoeft dat verrassend genoeg niet meteen voor Leko. “We moeten ons eerst elders versterken.”

“Ik ben enorm trots dat een speler van Club Brugge zo’n stap naar een topcompetitie kan zetten. Hij is een voorbeeld voor alle andere jongere spelers in mijn groep.” Ivan Leko aan het woord. De coach was de enige van Club Brugge die na de transfer van José Izquierdo wou reageren. Voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert deden dat liever niet zolang de Colombiaan niet geslaagd is voor zijn medische testen. Brigh­ton keurde deze transfer­periode Gentenaar Renato Neto nog medisch af. De officiële bevestiging via de Brugse website bleef dan ook nog even on hold staan.

Nog niet speelgerechtigd tegen Kompany

Izquierdo is dan ook nog niet helemaal van Brighton. De Colombiaan vloog gisteren naar ­Engeland, maar wachtte vooral nog op een visum waardoor de medische testen vertraging opliepen en pas vandaag kunnen plaatsvinden. De hoorzitting waar zijn werkvergunning besproken zal worden, staat pas woensdag op de agenda. Niet-EU-spelers moeten normaal de laatste twee jaar 75 procent van alle interlands gespeeld hebben, iets wat bij neo-international Izquierdo niet het geval is. De winger kan wel als een uitzonderlijk talent beschouwd worden, al moet zijn minimumloon dan zeker 38.000 euro per week bedragen. “En dan zijn er nog heel wat andere criteria zoals het aantal professionele matchen dat hij al gespeeld heeft, hoeveel keer hij scoorde en zo veel meer”, aldus Paul Barber, CEO van Brighton. Donderdag weet Izquierdo of hij de werkvergunning krijgt.

De Colombiaan is dus niet speelgerechtigd voor de thuismatch tegen Manchester City morgen, maar kan zijn debuut mogelijk volgende week vieren in en tegen Leicester City. Izquierdo keert sowieso nog terug naar Brugge om afscheid te nemen. Brighton bood eerst twaalf miljoen euro voor Izquierdo, maar kon de Colombiaan pas losweken nadat het vijftien miljoen euro en drie miljoen euro aan bonussen op tafel gooide. Er is ook een percentage op de doorverkoop. Ex-club Once Caldas had initieel nog recht op twintig procent van het totaalbedrag, maar Club kocht anderhalf jaar geleden die rechten al op. Deportivo ­Pereira heeft wel nog drie ­procent solidariteitsbijdrage te goed voor de opleiding van de Colombiaan, goed voor 450.000 euro.

Dennis is nieuwe Izquierdo

Izquierdo vertrekt dus. Naar de Premier ­League. Als recordtransfer. Club blijft achter met een basisbedrag van 15 miljoen euro dat kan oplopen tot 18 miljoen. Leuk met het oog op de komst van een nieuw oefencentrum en stadion en meer dan aardig om de transfermarkt mee op te trekken voor een club die nooit meer dan vier miljoen euro betaalde voor een transfer.

“We willen zeker nog één gerichte versterking doen, wanneer José Izquierdo vertrekt”, verklaarde Mannaert vorige week nog. Wel, wie wordt dan die vervanger? “Hebben we niet al goed geanticipeerd op het vertrek van Izquierdo?”, verrast Leko. “Met Dennis hebben we iemand met hetzelfde profiel. En kijk naar zijn rendement in de eerste weken. Wij hebben genoeg kwaliteit op die positie. We moeten nu groeien op collectief vlak, individuele flitsen hebben we al in de ploeg.”

Vervanger?

Leko hoeft niet per se een vervanger voor die positie, hoewel Club zelf wel nog enkele pistes warm houdt. Eergisteren was er nog contact met Martin Benitez van het Argentijnse Independiente. De 23-jarige flankaanvaller vertrekt deze zomer en moet 3,5 miljoen euro kosten, maar een officieel Brugs bod is er nog niet. Verder wordt de komst van de 18-jarige Luis Sinisterra nu snel afgerond.

De Colom­biaanse winger komt net als José Izquierdo over van Once Caldas, heeft met Norman Capuozzo dezelfde makelaar als Joske en vertoeft al enkele weken in België. Nu het dossier van zijn voorbeeld is afgerond, lijkt dat van Sinisterra snel te zullen volgen, al is hij geen speler die meteen in de basis verwacht zal moeten worden. “Naast Dennis hebben we ook nog ­Limbombe en veel andere aanvallers in onze kern”, vindt Leko. “Net zoals Club het vorig jaar ook wel eens moest doen zonder Izquierdo, zullen wij het ook wel kunnen als Dennis een mindere periode zal hebben.”

Dorin ­Rotariu is voorlopig geen optie. De Roemeen kwam met een serieuze fysieke achterstand terug uit vakantie en behoort daarom al enkele weken niet tot de ­wedstrijdkern. “Kwaliteit hebben is niet alleen op basis van techniek, maar ook op basis van fysiek en mentaliteit”, is Leko duidelijk. “Maar nogmaals: we hebben extra kwaliteit nodig, maar geen vervanger voor Izquierdo.”

Centrale verdediger gewenst

Wat dan wel? Met Marvelous Nakamba kwam de gevraagde opvolger van Timmy Simons – de topprioriteit – al over.

“We weten intern perfect wat we nodig hebben, al hangt alles af van de situaties van de spelers. Naast Izquierdo denk ik dan aan Bjorn Engels en Stefano Denswil.” Lees: Leko wil er nog graag een centrale verdediger bij. Een goed voetballende, zodat hij zijn systeem met drie centrale verdedigers perfect kan ­laten uitvoeren. “Het doel is nog steeds om een kern van 22-23 veldspelers en drie doelmannen te hebben”, aldus de Brugse coach. “We hebben op dit moment genoeg kwaliteit voor de Belgische competitie, maar ik weet zeker dat we op 1 september een nog betere kern zullen hebben.”