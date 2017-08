Onze chef-voetbal had "José Izquierdo meer toegewenst" en heeft goede raad voor Club Brugge

15 miljoen euro voor een speler die 3,8 miljoen euro kostte en die Club Brugge in 2016 na elf jaar droogte de titel schonk. Daar kunnen nog drie miljoen euro bonussen bij­komen. Goed gewerkt. Van ­José Izquierdo en van Club Brugge. De minder geslaagde Zuid-Amerikaanse investeringen in Nicolas Castillo, Felipe Gedoz en Leandro Pereira worden met deze voltreffer in één klap goedgemaakt.

Dat de bestemming Brighton & Hove Albion is, vinden we dan weer een tegenvaller voor ­Izquierdo. De 25-jarige Colombiaan komt daar in een team terecht dat in de Premier League tegen de degradatie ...