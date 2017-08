Hun huis staat voor de tweede keer in veertien maanden tijd onder water: “Wij kunnen dit niet meer aan. Dat ze de voordeur maar dichtmetselen”

Bekegem / Ichtegem / Jabbeke / Zerkegem - Voor de tweede keer in veertien maanden tijd liep het huis van Oswald (72) en Suzanne (68) onder water. De hevige onweersbuien zorgden opnieuw voor heel wat kuiswerk. “Waar hebben wij dit aan verdiend?”, vraagt Suzanne in tranen.

De regio werd donderdagnamiddag geteisterd door enkele hevige regenbuien. Vooral de streek rond Jabbeke kreeg heel wat water te slikken. En bij Oswald Verhoeven (72) en Suzanne Knockaert (68) gaan de alarmbellen dan hoe dan ook af. Het koppel woont in de Zerkegemstraat, pal op de grens tussen Zerkegem en Bekegem.

Emmer en trekker

Terwijl enkele honderden meters verder de dorpskern van Bekegem onder water stond, stond ook het koppel donderdagmiddag opnieuw met de trekker en emmer in de hand in de woonkamer. Hun kleren waren doornat en het huilen stond hen nader dan het lachen. Maar hun harde werk bleek vechten tegen de bierkaai, want het water kwam sneller binnen dan Oswald kon scheppen. “Er liggen nochtans preventief zandzakjes, maar die konden het zelfs niet stoppen”, zegt hij. “Het water loopt hier niet in maar uit de riool. Recht ons huis binnen. Ik ben beginnen scheppen met een emmer. Maar tegen zo’n hoeveelheid water kon ik niet op.”

En dus zat er niets anders op dan het water zo goed en zo kwaad mogelijk naar buiten te trekken. De ganse benedenverdieping stond namelijk opnieuw onder water. Suzanne rilt van de kou en barst in tranen uit als ze het aanschouwt. “Dit kan toch echt niet meer. Van mij mogen ze onze voordeur gewoon dichtmetselen. Dan kan het langs daar niet meer binnen komen. Wij zijn gepensioneerd en hebben dit echt niet meer nodig.”

Gevolg van wegenwerken

Het is ondertussen de tweede keer dat het koppel met wateroverlast te kampen krijgt. In juni vorig jaar was de eerste keer. De riolering voor hun woning kan het water sinds wegenwerken in Bekegem kort voorheen niet slikken. “Ze hebben hier toen een langer en dikker riooldeksel gestoken”, zegt Oswald. “Maar dat heeft maar weinig geholpen. Hopelijk zorgt deze tweede tegenslag wel voor een constructieve en duurzame oplossing. Wij hebben nu echt het gevoel dat ze ons uitlachen in ons gezicht.”