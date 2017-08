Dat KV Mechelen in de lift zit, is duidelijk. Het brak gisteren zijn recordaantal abonnees, het zijn er intussen 9.506. En zeggen dat KV in de glorieperiode eind jaren tachtig amper vaste ‘klanten’ had.

KV Mechelen droomt ook dit seizoen van Play-off 1. Aan de steun van het publiek zal het niet liggen. Op de openingsspeeldag zat nergens zo veel volk als in het AFAS Stadion. Dat terwijl er ook een topclub ...