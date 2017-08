Schatrijke ‘Flodder’-actrice zwicht voor Cath Luyten

Tatjana maakt er geen geheim van: op Instagram is duidelijk dat ze in het geld zwemt. Foto: rr

Tatjana Simic (54), de Nederlandse actrice die bekend werd door haar rol als Kees in Flodder, is dan toch te zien in het nieuwe seizoen van het Eén-programma Buurman, Wat Doet U Nu? Cath Luyten kon haar overhalen. ­Simic is intussen voltijds jetsetter geworden in Monaco.

Cath Luyten heeft de titel van haar programma waarin ze bekende Nederlanders opzoekt uiteraard aan Tatjana Simic te danken. Zij speelde Kees Flodder, de wulpse dochter uit de film Flodder die in 1986 zalen in Nederland en Vlaanderen deed vollopen. In een memorabele scène werd Kees besprongen door haar buurman, wat de gevleugelde woorden “Maar buurman, wat doet u nu?” opleverde. De buurman werd trouwens vertolkt door Bert ­André, de vader van Familie-actrice Sandrine André. Simic werd door die rol onwaarschijnlijk populair, al werd ze na de Flodder-films en serie nooit meer voor een rol gevraagd.

Monaco

Uiteraard mocht de Nederlandse met Kroatische roots volgens Cath Luyten in het eerste seizoen van het programma niet ontbreken, maar Simic stond niet te springen. “Zij woont in Monaco en heeft genoeg van al de aandacht”, klonk het. Maar nu is Simic toch overstag gegaan, wellicht door de positieve reacties na de afleveringen met onder meer Frans Bauer, Freek de Jonge, ­Jeroen Krabbé en Josje Huisman.

Vandaag leidt Simic, die maar liefst veertien keer op de Nederlandse cover van Playboy stond, het leven van een jetsetter in Monaco. Haar levensstijl is uitgebreid te bewonderen op Instagram. De voormalige actrice heeft een relatie met Lex van Hessen, een 69-jarige miljonair die zijn fortuin verdiende met de handel in dierlijke darmen voor de vlees­industrie.

Eén zendt vanaf 25 september nieuwe afleveringen uit van Buurman, Wat Doet U Nu?, met ook Henny Vrienten van Doe Maar.

Deze scène met ‘de buurman’ maakte Tatjana Simic onvergetelijk. Foto: rr