Dries Mertens helpt Napoli met héérlijke vrije trap aan zege in oefenpot tegen Espanyol

Napoli heeft donderdagavond in het eigen Stadio San Paolo een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Espanyol gewonnen met 2-0. Rode Duivel Dries Mertens opende de score met een knap doelpunt.

Mertens zette zich iets voorbij het halfuur achter een vrije trap en schilderde het leer heerlijk in de rechterbovenhoek. Na de pauze kopte Raul Albiol de 2-0 tegen de netten. Mertens werd op het uur naar de kant gehaald, nadien werd er niet meer gescoord. Invaller en nieuwkomer Adam Ounas kwam met een schot tegen de paal nog het dichtst bij een doelpunt.

Voor Napoli is het de laatste oefenwedstrijd van het seizoen. Volgende week woensdag werken Mertens en co. de heenwedstrijd van de play-offs voor de Champions League tegen het Franse Nice af. Op zaterdag 19 augustus staat de eerste competitiewedstrijd in de Serie A op het programma.