CLUBNIEUWS. Vermaelen te duur voor Anderlecht, Svilar dreigt contract op te zeggen

De spanning tussen (de entourage van) Mile Svilar (17) en Anderlecht bereikt een kookpunt, terwijl ook een transfer van Thomas Vermaelen steeds onrealistischer lijkt. KV Oostende-spits staat dan weer in de belangstelling van enkele Engelse tweedeklassers, terwijl bij Club Brugge aanvaller Wesley snller dan verwacht weer wedstrijdfit is. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Svilar dreigt contract bij Anderlecht op te zeggen

Mile Svilar diende een doktersbriefje in om zijn afwezigheid op training te verklaren wegens een lichte blessure. In werkelijkheid boycot de jonge doelman Anderlecht om een transfer af te dwingen. Alleen liep er bij paars-wit geen enkel bod binnen. Laat staan eentje dat de vraagprijs van 5 miljoen euro benadert. Daarom dreigt Svilar er nu mee om zijn contract bij Anderlecht eenzijdig op te zeggen. Eens die stap gezet is, moet de FIFA zijn toestemming geven om daarna in het buitenland te tekenen. De kans dat dat gebeurt is klein, want de Wereldvoetbalbond wil geen precedenten scheppen.

Ook in de defensieve sector is er nieuws. De komst van Thomas Vermaelen lijkt steeds onrealistischer wegens te duur. Mogi Bayat kreeg ondertussen de opdracht een type Spajic te zoeken. Een verdediger die een jaartje relatief goedkoop kan worden gehuurd, met een betaalbare aankoopoptie.

Toch Engelse interesse voor Cyriac?

Gohi Bi Cyriac mocht zondag invallen op Anderlecht, maar bij KV Oostende lijkt geen grote rol meer weggelegd voor de Ivoriaanse spits. Bij een goed voorstel mag hij vertrekken, maar tot voor kort was er enkel interesse uit Turkije. Nu zouden – althans volgens Britse media – ook Engelse tweedeklassers denken aan Cyriac. Het gaat om Queens Park Rangers, Bristol City en Fulham, de club aan wie Cyriac vorig seizoen al was uitgeleend. “Ik wil gerust ook blijven, hoor”, grijnsde Cyriac ons gisteren toe.

Voor de vierde zomer op rij is KVO trouwens aanwezig op de Paulusfeesten in eigen stad. Op dinsdag 15 augustus is er van 14.30 uur tot 15 uur een signeersessie in de tent vlak voor de Sint-Petrus-en-Pauluskerk op het Sint-Petrus-en-Paulusplein. Van 15.30 uur tot 16.15 uur stellen de KVO-ambassadeurs Martin Heylen en Guga Baul de spelers voor. Ook is er een blitzoptreden van Kleine Sanders.

Wesley in de kern, Perbet gepasseerd

Zoals eerder aangekondigd is Wesley Moraes enkele weken vroeger dan verwacht wedstrijdfit. De aanvaller van Club Brugge kreeg eind juni te kampen met een lichte vorm van meningitis en zou aanvankelijk minstens twee maanden out zijn. Door de terugkeer van de Braziliaan wordt Jérémy Perbet gepasseerd. Zijn er ook niet bij: Benoît Poulain, Laurens De Bock en Elton Acolatse. “We hadden gehoopt Benoît te recupereren, maar dat is niet gelukt”, aldus Leko. “Ook De Bock is nog niet fit en Acolatse heeft nog wat tijd nodig. Hij sukkelt met een liesblessure.”

Ook terug in de selectie: Stefano Denswil. De verdediger sprak op sociale media tegen dat hij geblesseerd zou zijn, maar Leko sluit hem nu opnieuw in de armen. “Wedstrijdfit zijn, dat betekent niet alleen op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Als je elke dag iets hoort over een transfer en de bijhorende miljoenen is het logisch dat je niet 100 procent gefocust bent om te spelen. De laatste drie dagen was Stefano heel goed op training, dus hij zit er opnieuw bij.” Ricardo Van Rhijn, rechtsachter op overschot, staat in de belangstelling van Bursaspor.

Na de competitiewedstrijd tegen Eupen kreeg Club overigens een perfecte score voor zijn grasmat. Sinds dit seizoen geven de match delegate, de kapitein en de trainer van de bezoekers een score aan de thuisspelende ploeg voor de staat van de grasmat. Club scoorde een mooie 45 op 45 voor zijn eerste thuismatch tegen Eupen. Club was, samen met Gent, de enige ploeg die voor het afgelopen weekend een perfecte score kreeg. Club Brugge trakteerde Timmy Simons gisteren op taart. De middenvelder maakte gisteren exact zeventien jaar geleden zijn debuut voor Club Brugge in de wedstrijd tegen Flora Tallinn (4-1).

Jensen in de ploeg voor Coopman?

Sander Coopman mag niet spelen voor Zulte Waregem tegen Club Brugge. Wellicht staat Fredrik Oldrup Jensen daardoor voor het eerst aan de aftrap voor Zulte Waregem. Daardoor zal Julien De Sart naar alle waarschijnlijkheid iets hoger mogen spelen. Verder zijn Bossut (buikspieren) en Madu (enkel) niet inzetbaar. “Kastanos traint mee, maar hij heeft nog een beetje reactie op de ontsteking aan de hamstring”, zegt Dury. “De Mets heeft de voorbereiding gemist door een blessure aan de teen. Het is aan ons om hem nu op te trainen. Gertjan is goed bezig en in zijn geval met al zijn ervaring kan het alleen maar beter worden.”

Anastasiou wil nog box-to-boxspeler

De Nederlander Denzel Budde van ASV Dronten speelde woensdag mee in een oefenwedstrijd van KV Kortrijk tegen Winkel Sport. De verdediger speelde eerder voor PEC Zwolle, maar geraakte er in onmin. Budde oversliep zich te vaak. KVK verloor tegen Winkel met 1-2. De match diende vooral om nieuwkomers als Kagelmacher, Makarenko en Azouni speelminuten te geven. Anastasiou zou graag nog een nieuwe linkerflankspeler aanwerven die hij als box-to-box kan uitspelen. Rolland blijft op weg naar de uitgang. Voor de match op Eupen zijn Bruzzese (lies) en D’Haene out. Goed nieuws is er van de Algerijn Youcef Attal, wiens visum eerstdaags in orde zou komen. Vanaf volgende week zou hij meetrainen.

Club Africain bindt dan toch in: Ghandri naar Antwerp

De transfer van Nader Ghandri (22) naar Antwerp lijkt dan toch in orde te komen. Zijn Tunesische werkgever Club Africain kondigde donderdag op zijn sociale mediakanalen aan dat er een akkoord is met de Great Old en dat Ghandri definitief de overstap maakt. Een dag eerder kwam de transfer op de helling te staan omdat de Tunesiërs in laatste instantie de modaliteiten van de deal wilden veranderen. Het is niet duidelijk wat nu het transferbedrag is, maar het zal alles samen rond de 300.000 euro liggen. Het is wel nog wachten op de definitieve bevestiging vanuit Antwerp, maar nu Club Africain gecommuniceerd heeft, lijkt niets een overgang nog in de weg te staan.

Ryan Mmaee hervat groepstraining

Bij Standard heeft Ryan Mmaee (19) de groepstraining ondertussen hervat. De talentvolle spits meldde zich woensdag nog ziek en werd in verband gebracht met een overgang naar het Nederlandse Roda JC. De club uit Kerkrade is echter geen optie voor Mmaee. De Braziliaan Carlinhos van Estoril is bij Standard in beeld om een mogelijk vertrek van Belfodil op te vangen. Estoril vraagt echter 4 miljoen euro.

Gueye op het veld, Bassey op proef

Babacar Gueye trainde donderdag vlot mee bij STVV, de schouder van de Senegalees lijkt sterk genoeg voor het grote werk. Ceballos (adductoren) en Vetokele (knie) ontbraken. Antunes deed probleemloos mee. Roman Bezus sukkelde met een nekblessure, maar trainde toch. Verder oefende Anthony Bassey mee op proef. De Nigeriaanse dribbelkont maakte de voorbije jaren mee het mooie weer bij Eupen, maar wil vertrekken aan de Kehrweg. Of hij een contractvoorstel krijgt op Stayen, zal pas later duidelijk worden. De Braziliaanse tester Adao was donderdag niet meer van de partij. Voor hem lijkt het einde verhaal.

Vitas onzeker voor AA Gent

Uros Vitas dreigt morgen het duel met zijn ex-club AA Gent te moeten missen. De Servische verdediger van KV Mechelen kreeg woensdag op training last aan zijn heup en moest daardoor passen voor de training van gisteren. Als Vitas ook vandaag nog aan de kant blijft, moet hij afhaken voor het duel van morgen. Om de eerstvolgende interlandbreak te overbruggen, heeft KV Mechelen twee oefenmatchen vastgelegd. Op vrijdag 1 september (om 19 uur) speelt KV thuis tegen AZ Alkmaar, de ploeg van ex-Anderlechttrainer John van den Brom. Een dag later vindt de fandag plaats. Op donderdag 5 oktober (om 16 uur) speelt KV op het veld van het Luxemburgse F91 Dudelange. Een kans voor sommige spelers om matchritme op te doen.

Blessure Overmeire evolueert gunstig

Gisteren liet Killian Overmeire een controlerescan uitvoeren. Die vertoonde een positieve evolutie na zijn scheurtje aan de adductoren. In de loop van volgende week zal door de medische staf van Lokeren worden geëvalueerd of en wanneer hij bij de groep kan aansluiten.

Gentse fandag op 30 augustus

Op woensdag 30 augustus organiseert AA Gent in de Ghelamco Arena van 14 tot 21 uur haar jaarlijkse fandag. Vanaf 14 uur worden de Buffalo Kids verwacht op de promenade van de Ghelamco Arena waar tal van standjes zullen worden opgesteld met allerlei toffe activiteiten. Tussen 16 en 18 uur staat er dan weer de traditionele signeersessie op het menu waarbij de spelers in groepjes verspreid zullen worden over de hele promenade. Vervolgens starten er optredens en dj-sets om de fandag in een fijne sfeer af te sluiten.

Jari Vandeputte gaat naar Viterbese uit de Serie C.