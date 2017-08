Hoe sjoemelaars voor grof geld gif in onze voedselketen kappen

Het schandaal met fipronil in onze eieren is maar het topje van de ijsberg. Voedselfraude is nu eenmaal bijzonder winstgevend. “Criminelen hebben hun actieterrein de laatste jaren verlegd”, zegt Chris Vansteenkiste, hoofd van de cel Voedselfraude bij Europol. “Vroeger maakten ze luxeproducten na. Nu frau­deren ze met alledaagse dingen, zoals ons voedsel.”

U hoeft er niet aan te twijfelen: er wordt langs alle kanten geknoeid met ons eten. Dat heeft de crisis met fipronil in onze ei­eren de voorbije weken opnieuw pijnlijk aangetoond. En we hoeven niet eens zover terug te gaan in de tijd voor het vorige grote schandaal: in 2013 nog werd massaal paardenvlees in onze lasagne gedraaid.

De cijfers van Europol liegen er niet om. Tijdens de laatste grootschalige actie tegen voedsel­fraude – codenaam OPSON VI – werden 13 miljoen levensmiddelen in beslag genomen in 61 landen. Straatwaarde: 230 miljoen euro. In Portugal bijvoorbeeld stootten de agenten op een fabriek waar zo goed als bedorven sardines in tomatensaus werden gedraaid.

LEES OOK (+). Van geschilderde olijven tot strooizout in uw brood: op deze manier wordt er geknoeid met uw voedsel

Geldgewin

“Criminelen hebben hun actieterrein de laatste jaren verlegd”, zegt Chris Vansteenkiste, hoofd van de cel Voedselfraude bij de Europese politieorganisatie ­Europol. “Vroeger maakten ze luxeproducten als handtassen na. Nu frauderen ze met alledaagse dingen, zoals waspoeder en condooms. En ja, ook met ons voedsel.”

Bart Staes (Groen): “Voedselsjoemelaars hebben maar één ding voor ogen: geldgewin.” Foto: Jan Van der Perre

Soms worden we er ingeluisd zonder grote gevolgen – denk aan aangelengde wijn – maar evengoed brengt het gesjoemel de ­levens van duizenden mensen in gevaar. Ook het giftige fipronil is bewust onder een bestrijdingsmiddel gemengd om bloedluizen in kippenstallen veel efficiënter te bestrijden.

“Dat zijn de stropers, de bandieten en sjoemelaars”, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen), die zich al 35 jaar over voedselveiligheid ontfermt. “Zij brengen bewust toxische stoffen in onze voedselketen zonder scrupules en met maar één ding voor ogen: geldgewin.”

Toxische stoffen

Onvermijdelijk belanden die toxische stoffen in onze voedsel­keten. Een voorbeeld: op 20 juli meldt ons land dat er te veel cadmium in een lot spinazie uit Nederland zit. Cadmium is een toxisch metaal dat de werking van onze nieren kan lamleggen.

Zeker in een industriële samenleving als de onze is de kans groter dat er giftige stoffen in ons voedsel terechtkomen. In grote landbouwbedrijven wordt lustig met pesticiden gesproeid. Zelfs als die sporen op ons fruit en groenten nalaten ver onder de normen van Europa is onduidelijk wat de effecten zijn op lange termijn.