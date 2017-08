Belastinginspectie in de clinch met ziekenhuizen over betaling artsen

De Bijzondere Belastinginspectie eist meer dan 50 miljoen euro van Ziekenhuis Oost-Limburg, schrijft De Tijd. De BBI aanvaardt de manier waarop de ziekenhuizen de erelonen aangeven van artsen die in een pool werken niet. De claim hypothekeert de werking van alle ziekenhuizen in ons land.

De ziekenhuizen maken geen aparte fiscale fiches op van de erelonen die elke geneesheer individueel opstrijkt, maar alleen voor de pool waarin ze zich hebben verenigd. Volgens de BBI hindert dat de belastingcontroles.

Het gevolg is dat de BBI die al jaren gangbare praktijk nu aanvalt met een ‘monsterclaim’ tegen het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), dat zo’n 3.000 medewerkers telt. De BBI eist meer dan 50 miljoen euro van het ziekenhuis alleen al voor de erelonen die geboekt werden in het jaar 2013.

De ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icurio wil zo snel mogelijk over de kwestie met de fiscus rond de tafel gaan zitten. “Waar de BBI in Limburg over struikelt, is een potentieel probleem voor de ruim 60 ziekenhuizen in heel Vlaanderen”, waarschuwt Marc Geboers, directeur Algemene Ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro.