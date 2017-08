Dit jaar al 1.000 criminelen terug naar eigen land gestuurd om daar straf uit te zitten

De kaap van duizend uitgezette buitenlandse criminelen in 2017 is al bereikt. De delinquenten uit het buitenland zullen hun straf moeten uitzitten in hun thuisland. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Het Laatste Nieuws.

De duizendste gerepatrieerde crimineel was een Serviër. Hij zal zijn celstraf van drie jaar voor diefstal met braak, geweld en bendevorming niet in ons land moeten uitvoeren, maar in Servië zelf. Zestig procent van de uitgezette delinquenten komen uit Albanië, Algerije, Marokko en Roemenië, zo schrijft Het Laatste Nieuws.“Het overgrote merendeel is veroordeeld wegens diefstallen en overvallen, maar er zijn ook zware criminelen in drugsdelicten, mensenhandel en prostitutie bij.”

In 2014 werden er 625 criminelen uit ons land gezet, in 2016 waren het er 1.595. Voor dit jaar zitten we dus al aan 1.000 delinquenten. “We doen dat steeds vaker en vlotter, dankzij verdragen over repatriëringen met Irak, Somalië, Kameroen, Nigeria en Marokko. In juli is nog een hoge diplomatieke missie naar Algerije gereisd om de onderhandelingen over een verdrag kracht bij te zetten, want de Algerijnse autoriteiten zijn terughoudend als het gaat over de identificatie en terugkeer van hun landgenoten. Ik verwacht dat we in het voorjaar van 2018 een akkoord zullen bereiken”, aldus Francken in Het Laatste Nieuws.