De Panne kopje-onder na zware regenval

De Panne / Ichtegem - Het noodweer in ons land heeft donderdagavond vooral lelijk huis gehouden aan onze kust. Vooral De Panne werd zwaar getroffen: de brandweer werd overstelpt met oproepen, meerdere parkeergarages kwamen onder water te staan en er zou ook een voetbalwedstrijd zijn afgelast.

In 24 uur tijd viel er in De Panne bijna 100 liter water. Het grootste deel daarvan tussen 18 uur en 23 uur donderdagavond, waardoor het even leek alsof de kustgemeente door een zondvloed werd getroffen.

Volgens meetpunt Vlaams Gewest in De Panne 94 mm gevallen de laatste 24u, waarvan het grootste deel gisterenavond/nacht — David Dehenauw (@DDehenauw) 11 augustus 2017

De gevolgen bleven ook niet uit. De brandweer van De Panne - bijgestaan door korpsen uit Koksijde, Veurne, Oostduinkerke en Diksmuide - waren urenlang in de weer met water wegpompen en kregen tientallen noodoproepen. Voor ondergelopen straten, maar er was vooral veel wateroverlast in kelders en ondergrondse garages. In de Bortierlaan kwam een tiental garages onder water te staan. Soms rees het water meer dan een halve meter en kwamen motorblokken in het water.

Update #wateroverlast De Panne-Koksijde. Laatste meting (22:30) Heeft een totaal van 85,2 mm voor de panne. pic.twitter.com/KX9BsIrbp0 — Weerstation Westkust (@WeerwestkustBE) 10 augustus 2017

“Waar hebben wij dit aan verdiend?”

Niet alleen De Panne werd getroffen door het noodweer. Ook in Bekegem (Ichtegem) kwam de Dorpstraat volledig onder water te staan.

Voor Oswald Verhoeven (72) en Suzanne Knockaert (68) betekenden de hevige regenbuien heel wat schoonmaakwerk. Opnieuw, want hun woning in de Zerkegemstraat - op de grens tussen Zerkegem en Bekegem - kwam al voor de tweede keer in veertien maanden onder water te staan. “Waar hebben wij dit aan verdiend?”, vraagt Suzanne in tranen. LEES HIER MEER.

Nog meer buien

Het is vrijdag overwegend zwaarbewolkt met enkele lokale buien, vooral over de oostelijke landshelft. ’s Ochtends is het eerst nog nevelig met plaatselijke mistbanken. In het westen verschijnen er in de loop van namiddag opklaringen. De maxima schommelen van 15 graden in de Ardennen tot 21 graden in het centrum en het westen, zo voorspelt het KMI.

Vrijdagavond is er in het oosten nog kans op een paar buien of lichte regen. Elders blijft het droog met opklaringen. ’s Nachts wordt het overal weer zwaarbewolkt met lichte regen vanaf het westen. De neerslagzone bereikt pas op het einde van de nacht of zaterdagochtend het oosten van het land. Minima tussen 9 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan de kust.

Zaterdag begint dus ook zwaarbewolkt met regen of motregen. Later op de dag volgen er buien vanaf het westen. Aan de kust wordt het in de namiddag overwegend droog. De maxima liggen tussen 14 graden in Hoog-België en ongeveer 20 graden in Vlaanderen. Zondag wordt het wisselend bewolkt en blijft het op een lokale bui na droog, met maxima tot 21 graden.

Volgende week begint met rustig en droog weer met maandag wolkenvelden en opklaringen. Het kwik klimt tot 25 graden. Dinsdag trekt alweer een storing van west naar oost over het land met buien en kans op onweer. De maxima blijven stijgen tot 23 graden aan zee en 28 graden in de Kempen.

Woensdag lijkt het dankzij een hogedrukwig droog te blijven met zon en wolken, met maxima tot 22 graden. Donderdag opnieuw wisselvallig met regen- of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden.