Belg probeert Rhodos af te raken met 570 diamanten (en wat drugs in zijn onderbroek)

Een Belg is op Rhodos opgepakt nadat hij geprobeerd had om honderden diamanten en een kleine hoeveelheid drugs van het Griekse eiland te smokkelen. Dat meldt het Griekse persagentschap ANA. De Belg had ook een kleine hoeveelheid drugs in zijn onderbroek verstopt.

De Griekse douaneambtenaren vonden 2 grote en bijna 570 kleinere diamanten in de bagage van de Belg. Daarnaast werden ook nog 58 juwelen aangetroffen. In zijn ondergoed had de verdachte ook nog vijftien gram hasj verstopt.

De Belg, die via het Turkse Marmaris naar Rhodos was gereisd, werd opgepakt en er werd een strafonderzoek opgestart.