Actrice openhartig over miskraam: "Horen dat je kind gestorven is, is het ergste ooit"

De Britse actrice Stephanie Davis had een miskraam en deelt op Instagram heel openlijk dat 'het het ergste is wat ze ooit heeft meegemaakt'. Het zou het tweede kindje geweest zijn voor de actrice.

"Horen dat je kind gestorven is, is het ergste ooit," schrijft de Britse actrice Stephanie Davis op Instagram. "Het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen is daarna verderleven." De actrice (24), die begin dit jaar nog beviel van haar eerste zoontje, gaat momenteel door een heel zwarte periode. Ze werd niet alleen mishandeld door haar ex, nu is ze dus ook haar tweedje kindje verloren.

"Rust zacht kleine engel. Je bent veel te vroeg vertrokken kleine Charlie", deelt de actrice ook op Twitter. De actrice kan de miskraam heel moeilijk verwerken, en legt de schuld bij haar ex-partner Jeremy McConnell. De twee hadden lang een knipperlichtrelatie tot Jeremy enkele dagen geleden in de rechtbank officieel beschuldigd werd van mishandeling van de actrice. In de rechtbank werden foto's getoond van de actrice vol blauwe plekken op benen en armen.

"Ik ben mijn baby verloren door alle stress van de laatste weken in de rechtbank", vertelt Stephanie Davis aan Daily Mail. "Mijn ex heeft me mishandeld en mijn leven verwoest. Ik ben alle geluk kwijt."

Stephanie Davis trekt zich op aan Caben Albi-George, haar eerste zoontje. "Hij geeft me de kracht om door te zetten", deelt ze op Twitter met een foto van de kleine jongen.

Rest in peace little angel ?? Gone to soon little charlie??xx — Stephanie Davis (@Stephdavis77) 28 juli 2017

My little Angel?????? Een bericht gedeeld door Stephanie Davis (@stephaniedavis88_) op 10 Aug 2017 om 10:46 PDT