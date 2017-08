Pijnlijker dan dit wordt het niet: Nederlandse spits mist onbegrijpelijk op twee meter van het lege doel

De Nederlandse spits Ricky van Wolfswinkel zag zijn sterk seizoen bij Vitesse beloond met een transfer naar de Zwitserse topploeg FC Basel. Van Wolfswinkel, in het verleden ook actief in Portugal, Frankrijk en Betis, heeft een echte neus voor goals... maar wrong in de competitiematch tegen Grasshoppers wel een niet te missen kans vakkundig de nek om. In de kleine rechthoek slaagde de spits er nog in de bal over het lege doel te knallen...