GERUCHTEN. Juventus wil ploegmaat van Nainggolan, transfer van Mbappé naar PSG rond dankzij Neymar?

De transferperiode is over halfweg en de grote Europese competities zijn al begonnen of beginnen stilaan. Toch hebben heel wat clubs nog werk om hun ploeg op punt te zetten, of zoeken clubs naarstig naar die ene toptransfer. In het geval van PSG ligt dat anders, na Neymar zouden de Parijzenaars héél dicht staan bij een akkoord met Kylian Mbappé, de felbegeerde 18-jarige spits van Monaco. En Juventus, dat wil shoppen bij AS Roma om haar middenveld te versterken. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Mbappé heeft gekozen

Beginnen doen we in Frankrijk. Volgens L’Equipe heeft Kylian Mbappé wat zijn volgende ploeg wordt. En ver moet hij daarvoor niet verhuizen: de 18-jarige wonderboy van Monaco zou Real Madrid afwijzen en verkiest een transfer naar PSG. Mbappé zou er wel oren naar hebben om samen met Neymar de nieuwe aanval van de Parijzenaars te dragen.

PSG heeft een contract van 5 jaar klaarliggen voor Mbappé, al moet de Franse runner-up van vorig seizoen — opnieuw — stevig in de geldbuidel tasten. Het zou volgens Marca een akkoord bereikt hebben met Monaco voor 180 miljoen euro, waarvan 20 miljoen bonussen. Nog volgens Marca zou de transfer komende maandag al afgerond kunnen worden.

Tweede klap voor Real

Geen Mbappé dus voor Real Madrid dus, en De Koninklijke kreeg deze week een tweede klap te verwerken op de transfermarkt. Volgens Spaanse media stond Paulo Dybala, de Argentijnse aanvaller van Juventus, ook op het lijstje van Real Madrid, maar Dybala ziet zijn toekomst klaarblijkelijk bij Juventus. Niet omdat hij zijn contract heeft verlengd — dat loopt nog tot 2022 — maar wel omdat hij bij De Oude Dame het mythische rugnummer 10 draagt dit seizoen.

Foto: EPA

Eerder droegen Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero en Roberto Baggio al dat nummer in Turijn. “Het is een eer om dit nummer hier te dragen. Het is niet alleen een kinderdroom die uitkomt, maar ook een blijk van mijn sterkere betrokkenheid bij dit team”, postte Dybala op Instagram.

Strootman naar Juventus?

We blijven in Italië, want mogelijk krijgt Paulo Dybala er een nieuwe ploegmaat bij bij Juventus. En niet zomaar één, want volgens het Italiaanse Tuttosport zou Juve Kevin Strootman willen overnemen van rivaal AS Roma. De blessuregevoelige middenvelder, ploegmaat van Radja Nainggolan bij de Romeinen, mag wel niet zomaar weg. Juventus zou al een bod van 30 miljoen euro hebben uitgebracht bij Roma, maar dat werd niet aanvaard. De Giallorossi willen zeker 45 miljoen.

Foto: Photo News

Volgens de Gazzetta dello Sport kijkt Juventus ook naar Engeland om zijn middenveld te versterken. Het zou op het punt staan om een bod van 25 miljoen euro neer te leggen bij Liverpool voor de Duitse middenvelder Emre Can. Het is maar de vraag of Liverpool daar oren naar heeft, dit weekend begint het nieuwe Premier League-seizoen en Liverpool wil vol voor de titel gaan.

Liverpool is dan ook niet van plan om zijn sterkhouders te laten vertrekken, de Reds gaven op vrijdag ook aan dat Philippe Coutinho niét vertrekt. “We wensen duidelijkheid te verschaffen over ons standpunt wat betreft een mogelijke transfer van Philippe Coutinho. Het definitieve oordeel van de club luidt dat er geen aanbiedingen voor Philippe worden overwogen. Hij blijft bij Liverpool wanneer de zomermercato sluit”, klinkt het.

Ex-speler van Cercle naar West Ham?

Afsluiten doen we in Londen, waar West Ham United nogmaals zijn slag wil slaan op de transfermarkt. Het haalde al serieuze aanvallende versterking met de Mexicaan Chicharito en de Oostenrijker Marko Arnautovic, maar nu willen de Hammers ook een nieuwe naam op het middenveld. Volgens de Daily Telegraph heeft West Ham een bod gedaan op de Portugese middenvelder William Carvalho, de 25-jarige middenvelder die in 2012 nog een seizoen bij Cercle Brugge voetbalde. West Ham wil 30 miljoen euro betalen voor Carvalho. Zijn ploeg Sporting Lissabon wil boter bij de vis en vraagt nog tien miljoen meer, maar werd door de entourage van de speler op de hoogte gebracht dat hij graag zijn carrière wil verder zetten in de Premier League.