Videoref in België wordt dit seizoen ook in de play-offs en de bekerfinale ingezet

Brussel - De Raad van Bestuur van de Pro League heeft donderdag beslist om de tests met de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League dit seizoen nog verder uit te breiden. Bovenop de 48 wedstrijden die al voorzien waren zal de videoref ook tussen kunnen komen in alle wedstrijden van de Play-offs en in de bekerfinale.

Door de vrijdag gecommuniceerde beslissing zal de videoref dit seizoen beschikbaar zijn in 83 wedstrijden. Bovenop de 48 duels uit de reguliere competitie (drie thuismatchen per club) zal de VAR ook ingeschakeld kunnen worden voor de 30 wedstrijden van de Play-offs, de finale van Play-off 2, de barragematch tussen Play-off 1 en Play-off 2, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B). De bijkomende kosten zullen via de Pro League gedekt worden door de betrokken clubs.

Afgelopen weekend maakte de videoref op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League zijn eerste tussenkomst. In de Waalse derby tussen Moeskroen en Charleroi (2-5) gebruikte scheidsrechter Wim Smet zijn video-assistent om een penalty toe te kennen aan de thuisploeg.

In de bestuursvergadering van donderdagmiddag zetelden voor het eerst ook Patrick Janssens en Luc Devroe. De bestuurders van respectievelijke KRC Genk en KV Oostende werden in april toegevoegd aan de Raad van Bestuur.