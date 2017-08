Barcelona ontvangt het volledige transferbedrag van Neymar

FC Barcelona heeft het transfebedrag van 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar ontvangen. De Catalaanse club heeft het internationaal certificaat (CIT), dat nodig is om de transfer officieel te maken, dan ook overgemaakt naar Frankrijk. De Franse voetbalbond (FFF) bevestigde vrijdagmiddag het certificaat te hebben ontvangen.

“Barça heeft de cheque geïnd en schakelt de overdrachtsprocedure dan ook in gang”, liet een bron dichtbij FC Barcelona vrijdagvoormiddag weten. Het CIT is een administratief document dat noodzakelijk is om de transfer officieel te maken. Het document vermijdt dat een speler op hetzelfde moment onder contract ligt bij twee verschillende clubs.

Door het overmaken van het transfercertificaat zal Neymar komende zondag (om 21u00) normaal gezien zijn debuut kunnen maken voor PSG, op de tweede speeldag van de Ligue 1 op bezoek bij Guingamp.