Fipronil treft vijftien EU-landen en Zwitserland, reikt tot in Hongkong en zit nu ook in kippenvoer

Er zijn eieren met fipronil teruggevonden in vijftien EU-landen, Zwitserland en in Hongkong, dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

De fipronilcrisis in de eiersector heeft nu al zeventien landen bereikt. Naast 15 EU-landen zijn ook Zwitserland en Hongkong getroffen, deelt de Europese Commissie vrijdag mee.

Volgens een Commissiewoordvoerder zijn in de Europese Unie naast België en Nederland, de twee landen waar de crisis haar oorsprong vindt, ook Duitsland, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Denemarken geraakt. Buiten de EU gaat het dus om Zwitserland en het Aziatische Hongkong.

Vrijdagochtend maakte de Commissie bekend dat er een bijzondere vergadering over de crisis belegd wordt met alle getroffen Europese landen. Die bijeenkomst zou op dinsdag 26 september plaatsvinden.

Ook in kippenvoer

Bij een Belgische kippenboer die giftige eieren had geleverd, is eerder dit jaar een vat krachtvoer aangetroffen waarin fipronil verwerkt zat. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om het product "Copper Boost".

Het federaal voedselagentschap FAVV zegt in een reactie dat bepaalde producten in beslag genomen zijn om te onderzoeken of er fipronil in zit. “De analyses zijn bezig en de resultaten worden pas midden volgende week verwacht”, klinkt het.