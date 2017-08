Ophef in Marokko na filmpje waarin vrouw in tshirt en jeans belaagd wordt op straat door horde jonge mannen

Een levendige polemiek in de Marokkaanse pers en social media: op een filmpje is te zien hoe een vrouw alleen over straat loopt, gekleed in tshirt en jeans, en opgejaagd wordt door een grote groep jonge mannen. De video deed de discussie over Vrouwenrechten in Marokko in alle hevigheid heropleven.

Het incident speelde zich af in Tanger, vermoedelijk begin augustus deze maand. In de lokale media waren mensenrechtenactivisten snel om het incident te veroordelen. “Niet alleen het agressieve gedrag (van de mannen red.) maar evengoed de vele mensen die stellen dat het zij schuld is, zelfs al droeg ze een jeans en een simpele t-shirt”, zegt Nouzha Skalli, mensenrechtenactiviste en ex-minister van Vrouwenrechten, aan AFP.

Nouzha Skalli,mensenrechtenactiviste en ex-minister van Vrouwenrechten in 2014. Foto: AFP

De mensen in kwestie zijn voornamelijk anonieme commentatoren op fora en social media. Velen wezen het slachtoffer met de vinger, stellende dat zij schuld treft , vanwege haar kledij. “Ze mag zich zo bloot kleden als ze wil, maar niet in onze conservatieve stad”, klinkt het. “Die hoer heeft gekregen wat ze verdiende”. Officieel draagt Marokko een gematigde vorm van islam uit. Vrouwen zijn er niet verplicht zich te sluieren.

De huidige minister van Mensenrechten, Mustapha Ramid, is zich bewust van de problematiek. Hij stelt dat volgens de Marokkaanse wet het “nafluiten en intimideren van vrouwen verboden is op de werkvloer. De wet voorziet echter geen verbod op openbare plaatsen”, aldus nog de minister aan AFP.

Hij benadrukt wel dat meer “complete” wetgeving heel binnenkort gestemd gaat worden in het parlement.

De huidige minister van Mensenrechten, Mustapha Ramid, is zich bewust van de huidige problematiek van geweld tegen vrouwen. Foto: BELGAIMAGE

Gekend probleem met de “nationale sport”

Buiten de blogosfeer om wordt het incident door progressieve opiniemakers relatief unaniem veroordeeld. “Seksuele intimidatie, de nationale sport van Marokko?”, kopt ladepeche.ma en ook Hespress, een Marokkaanse nieuwssite, laat zich uiterst kritisch uit over het incident.

Voorts kan het koninkrijk enkel trieste cijfers voorleggen betreffende geweld tegen vrouwen en/of geweld van seksistische aard want bijna twee op drie Marokkaanse vrouwen zijn het slachtoffer van geweld, aldus de nationale statistieken.

“We zitten met een werkelijke crisis van waarden en moraal”, zegt Khadija Ryadi aan AFP. Ryadi is een zwaargewicht betreffende Vrouwen- en mensenrechten. Ze is ex-voorzitster van de Marokkaanse Associatie voor Mensenrechten en in 2013 won ze de Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties.

Khadija Ryadi verwerpt en veroordeeld de zogenaamde “hegemonie van de man”. Foto: AFP

Vanuit Rabat klaagt ze wat zij de “hegemonie van de man” noemt, aan. Vanuit een conservatief islamitisch perspectief wordt de openbare ruimte traditioneel beschouwd als een mannendomein. “Vanuit dat oogpunt is de loutere aanwezigheid van vrouwen in de publieke sfeer ongewenst en onfatsoenlijk”, zegt ze. Volgens haar staat de Marokkaanse samenleving op het scherp van de snee, een land verdeeld tussen progressiviteit en “de emancipatie van de zeden” met aan de andere kant “een misogyne en agressieve cultuur die vrouwen beschuldigt als ze zich uitdagend kleden en hen daar ook verantwoordelijk voor stelt.”

Die tweespalt zorgt er volgens Ryadi voor dat agressie naar vrouwen toe en masse, schaamteloos en collectief gebeurt. “Die jonge mannen achten zich ware moraalridders”, stelt de activiste. Ze verwerpt en veroordeelt wat ze een “middeleeuwse en gevaarlijke ideologie” noemt, die volgens haar alsmaar meer voeten in de aarde krijgt. “Die achterlijke ideeën, geïmporteerd door televisiestations uit het Midden-Oosten, en zulk religieus discours hebben onze samenleving vergiftigd”, zegt ze nog.