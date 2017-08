Inwoners tonen schade na stortvloed aan kust: "Het water spoot via het toilet naar binnen"

Brussel - De regen van gisterenavond heeft in verschillende kustgemeenten tot wateroverlast geleid. In De Panne viel er bijvoorbeeld bijna 94 liter water per vierkante meter, waardoor de rioleringen het water niet meer konden slikken.

Inwoner Adinda Vandermeeren vertelt hoe ze zienderogen het water zag stijgen: "We waren vier of vijf keer naar beneden gekomen, en er was niks te zien. Maar toen ik daarna nog eens ging kijken, stond het water al hoog. We zagen het stijgen en konden niets doen." Guido Clicque kreeg het nog zwaarder te verduren. “Plots vloog de deur van het toilet open, door de druk van het water. Het water kwam via het toilet naar binnen, het spoot naar binnen. Er was gewoon niets aan te doen”.



Het water is intussen weggetrokken, maar de inwoners blijven achter met smurrie en beschadigd interieur.

In De Panne viel op 24 uur tijd ruim 90 liter water per vierkante meter, aanzienlijk meer dan op andere plaatsen aan de Westkust. Vooral in de loop van de avond bleef het onafgebroken hevig regenen. De extreme regen en enkele pompen van nabijgelegen waterzuiveringsstations die niet naar behoren werkten hebben ervoor gezorgd dat de hele gemeente in ijltempo onder water kwam te staan.