Katy Perry blikt terug op haar eerste kus, en die was allesbehalve romantisch

De Amerikaanse popzangeres blikt in een interview met W Magazine terug op haar eerste kus, die het gevolg was van een spelletje Spin the bottle. Er ervaring doet haar vandaag glimlachen en huiveren tegelijk.

“Het was mijn beurt om met de fles te draaien. Ik deed het en plots had ik precies een natte vis in mijn mond”, zegt ze. “Dat was mijn eerste kus. Als je in het zesde leerjaar zit, beheers je de kunst van het tongzoenen nog niet. Het voelt gewoon alsof je mond wordt verkend door een naaktslak”, voegt ze eraan toe.

Met wie de ‘Firework’-zangeres voor het eerst kuste, houdt ze voor zichzelf. De man mag zich gelukkig prijzen, want Perry zit er niet mee om haar partners te beoordelen op hun kunsten. In juni lijstte ze haar exen op volgens hun prestaties tussen de lakens. Acteur Orlando Bloom kwam er als winnaar uit, gevolgd door Perry’s andere exen: muzikant John Mayer en muziekproducer Diplo.