Genoa houdt Omeonga dan toch aan boord

Stéphane Omeonga blijft dit seizoen dan toch bij Serie A-club Genoa. De Genuezen namen onze 21-jarige landgenoot in juni over van tweedeklasser Avellino en hadden de bedoeling hem dit seizoen opnieuw bij die club te stallen. Genoa-coach Ivan Juric besliste echter de middenvelder bij de kern te houden. Dat blijkt uit de selectie van Genoa op de website van de Serie A.

Volgens Italiaanse media betaalde Genoa zo’n half miljoen euro om Omeonga naar de Ligurische Zee te lokken. Bovendien ontvangt zijn vorige club, Avellino, nog bonussen per het aantal gespeelde wedstrijden en een eventueel doorverkooppercentage.

De jeugdspeler van Standard en Anderlecht trok vorige zomer naar Avellino. Hij kwam in de Serie B tot 31 officiële optredens.

Omeonga vervoegt zo het leger Belgen dat komend seizoen actief is in de Serie A. Naast Omeonga (Genoa) zijn dat Dries Mertens (Napoli), Radja Nainggolan (AS Roma), Timothy Castagne (Atalanta), Samuel Bastien en Sofian Kiyine (Chievo), Noé Dussenne (Crotone), Senna Miangue (Cagliari), Jordan Lukaku (Lazio Roma) en Dennis Praet (Sampdoria).