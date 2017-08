Marokko stelt zich officieel kandidaat voor organisatie WK 2026

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) heeft vrijdag aangekondigd zich officieel kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK voetbal in 2026.

Voor Marokko is het de vijfde keer dat het zich kandidaat stelt om een Wereldbeker voetbal te organiseren. Het Noord-Afrikaanse land beet eerder al in 1994, 1998, 2006 en 2010 in het zand. Marokko wordt de tweede kandidaat-organisator, na het drietal Verenigde Staten-Canada-Mexico, die in april gezamenlijk een kandidatuur indienden.

Het WK voetbal van 2026 wordt het eerste Wereldkampioenschap met 48 landen. Tot vandaag (vrijdag 11 augustus) konden landen uit Afrika, Zuid-Amerika of Oceanië zich kandidaat stellen. Europa en Azië werden eerder al uitgesloten, aangezien de WK’s van 2018 (Rusland) en 2022 (Qatar) in die continenten doorgaan. De gastlanden van het WK van 2026 zullen op het FIFA-congres van volgend jaar verkozen worden.