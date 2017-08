Heisa bij Liverpool: club stelt dat sterkhouder in geen geval te koop is... waarna die laat weten dat hij weg wil

Verlaat Philippe Coutinho dan toch Liverpool? De Reds willen in geen geval hun Braziliaanse spelmaker kwijt aan Barcelona, dat gelinkt wordt aan de middenvelder sinds het vertrek van Neymar. Liverpool stuurde vrijdag een krachtig signaal de wereld in dat het zijn middenvelder voor geen enkel bedrag wil laten gaan... maar een uurtje later diende Coutinho zelf een transferverzoek in...

“We wensen duidelijkheid te verschaffen over ons standpunt wat betreft een mogelijke transfer van Philippe Coutinho. Het definitieve oordeel van de club luidt dat er geen aanbiedingen voor Philippe worden overwogen. Hij blijft bij Liverpool wanneer de zomermercato sluit”, klonk het persbericht van Liverpool, omstreeks 12u vrijdagmiddag. Barcelona maakt Coutinho deze zomer het hof en bood zelfs al 100 miljoen euro voor de spelmaker.

Nog geen uur later stuurde het Britse Sky Sports echter ‘breaking news’ de wereld in: Philippe Coutinho had de sportief directeur van Liverpool een mailtje gestuurd met daarin een transferverzoek. Coutinho wil dus zelf weg, al wil Liverpool niet van een transfer weten. Het is maar de vraag of Liverpool een speler kan (of wil?) houden die zelf weg wil. Liverpool wees het verzoek van Coutinho af, maar kan zo’n problemen missen als kiespijn op de vooravond van het nieuwe Premier League-seizoen.