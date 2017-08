Iraakse vrouw mag woning in Amsterdam enkel huren als ze “westers kookt”

Een Iraakse vrouw die voor het werk naar Nederland verhuisde, geloofde haar ogen niet toen ze de mail van een Amsterdamse woningbemiddelaar zag: ze kon enkel een woning bezichtigen als ze beloofde “westers te koken” en niet uren in de weer te zijn met allerlei kruiden. “Racisme is springlevend.”

De 31-jarige Maysaa Munaf kwam enkele weken geleden naar Amsterdam voor een baan. In haar zoektocht naar een huurhuis nam ze onder meer contact op met Executive Home Rentals (EHR), een bemiddelaar voor woningen. Maysaa kreeg een mail met goed nieuws, zo leek het. Het bedrijf stuurde dat de Iraakse enkele panden mocht komen bezichtigen, maar er was één opmerkelijke voorwaarde: “Dat ik westers zou koken”, zegt ze tegen het programma Editie NL, meldt RTL Nieuws. Het was namelijk niet de bedoeling om urenlang in de keuken te staan met veel kruiden.

Spruitjes

“Ik vond het racistisch. Ik wist eigenlijk niet wat ik las”, verklaart ze. “Wat is westers koken? Mocht ik dan alleen spruitjes maken?” Maysaa liet het er niet bij zitten en mailde EHR terug. “Ik omschreef daarin mijn gevoel. Daarop kreeg ik weer een mail terug waarin de medewerkster zei dat het absoluut niet racistisch bedoeld was, maar ze wilde me gewoon informeren.”

De Iraakse vond het echter allerminst gepast. “Ook al was het niet racistisch bedoeld, zo voelde het wel. Ik merkte toch dat het me had geraakt. Ik wilde het huis niet meer.”

My friend moved to Amsterdam and is trying to rent a house. She received this email today. Pls share. #cookingforhourswithherbs pic.twitter.com/gg7eR8la6R — David Poort (@davidpoort) 10 augustus 2017

“Ongelukkig geformuleerd”

In een reactie aan RTL Nieuws zegt Michel Rooting, directeur van EHR Amsterdam, dat de bewoordingen niet gelukkig gekozen zijn. “Als de mail inderdaad van ons komt, geef ik toe dat de tekst wat ongelukkig is opgeschreven. Want wat is westers koken? Maar dit is absoluut niet racistisch bedoeld. Zo is ons bedrijf absoluut niet. Heel vervelend dat het zo overkomt.”

Het idee achter de mail is echter begrijpelijk, aldus Rooting. “Wij zoeken bij iedere woning passende huurders. Soms zijn er situaties, bijvoorbeeld bij oudere huizen, waarbij de geur van de keuken makkelijker bij de buurman terecht komt. Om te voorkomen dat er problemen komen en burenruzies ontstaan, proberen we van tevoren zo goed mogelijk de huurder te informeren. De mail is bedoeld als voorlichting.”

Mogelijk in strijd met de wet

Het kan zijn dat er sprake is van discriminatie in de mail en dus “in strijd zou kunnen zijn met de wet”, stelt Nacha Rakraki, woordvoerster van het College voor de Rechten van de Mens. “Er wordt een indirect onderscheid gemaakt, dat alleen een bepaalde groep kan raken.”