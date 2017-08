Vijf doden in Duitsland nadat gekantelde vuilniswagen auto en passagiers verplettert

In Duitsland zijn vrijdag vijf mensen omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. Een gekantelde vuilniswagen kwam in Nagold, in de deelstaat Baden-Württemberg, op een personenwagen terecht, zo meldde de politie van Karlsruhe.

De politie houdt rekening met een technisch defect. Volgens de eerste gegevens ging de vuilniswagen om nog onbekende reden bij het inslaan van een weg sneller rijden. De chauffeur van de vuilniswagen en zijn passagier raakten lichtgewond. Ze werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de dodelijke slachtoffers is een gezin met twee kinderen. Wie het vijfde slachtoffer is, is voorlopig onduidelijk.

Brandweer en reddingsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens waarnemers is de personenwagen zo goed als volledig ingedrukt.

Nagold ligt aan de noordrand van het Zwarte Woud en telt zo’n 22.000 inwoners.