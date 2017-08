Dit gezin met zeven kinderen werd uit hun huis gezet. Nu leven ze samen in een klein tentje

Door een samenloop van omstandigheden hadden Gareth Agius (26) en zijn gezin meer dan 6.000 pond aan schulden opgestapeld. Geld dat ze onmogelijk op tijd konden afbetalen. Daardoor werden ze na enkele maanden het huis uitgezet. Intussen woont hij al vijf weken noodgedwongen in een klein tentje met zijn vrouw en haar zeven kinderen.

“We wonen momenteel in een klein tentje in de achtertuin van het huis van mijn schoonmoeder”, zegt Gareth Agius uit het Engelse Hull. “Mijn vrouw, haar zeven kinderen en ik. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen.”

Sociale woning

Gareth leerde zijn huidige partner zeven jaren geleden kennen. Op dat moment had ze al zeven kinderen. Hoewel hij dus niet hun biologische vader is, neemt hij al lange tijd de vaderrol op zich.

“Ik was op het slechte pad toen ik Kay leerde kennen”, vertelt Gareth. “Zij heeft mij geholpen. Ik was vastberaden om een goede vader te zijn voor haar kinderen. Maar nu heb ik gefaald.”

In het begin van hun relatie kreeg zijn partner al steun van de sociale diensten. “Maar ik was ervan overtuigd dat er een dag zou komen waarop we die hulp niet meer nodig zouden hebben”, klinkt het. "We woonden in een sociale woning die ons 80 pond per week kostte. Maar plots, zonder dat we dat zelf gevraagd hadden, moesten we verhuizen naar een sociale woning die 180 pond per week kostte."

En daar liep het een eerste keer mis. Het koppel merkte al snel dat ze de huur niet langer konden betalen en geraakten in de schulden. Daardoor moesten ze opnieuw verhuizen. “Het was er verschrikkelijk. Er zaten overal muizen. Daarom hebben we zelf een huisje gezocht. Uiteindelijk hebben we daar vijf jaar gewoond. Ik had een job gevonden en de kinderen stelden het goed. Ik had echt het gevoel dat we gelukkig waren en dat ik mijn doelen aan het bereiken was.”

Schulden

Maar zonder dat ze het zelf goed beseften, waren ze vergeten om sociale steun aan te vragen via het nieuwe immokantoor. Omdat ze die financiële hulp niet kregen, stapelde de achterstallige huur zich op.

“Voor we het wisten, hadden we zo'n 6.000 pond schulden”, aldus Gareth. “Ik ben dan ook aan de slag gegaan bij mijn oom waardoor we erin slaagden om onze schulden terug te dringen tot 2.000 pond. Maar de eigenaars wilden sneller hun geld. Ik moest 400 pond per week betalen terwijl ik er maar 270 verdiende. Ik smeekte om hulp, maar we werden het huis uit gezet.”

Tentje

En dat is intussen vijf weken geleden. Terwijl Gareth en Kay samen met de zes jongste kinderen in een tentje in de tuin slapen, logeert de oudste dochter in het huis van haar grootmoeder.

“Ik geef toe dat we fouten hebben gemaakt, maar het systeem is ook zo verwarrend. Dat betekent toch nog niet dat wij zo moeten leven!”

De sociale diensten en het immokantoor zijn intussen op zoek naar een goede oplossing. Ze hebben contact met Gareth en sporen hem aan om zo snel mogelijk de nodige formulieren in te vullen.