Schotse cultspits op weg naar Proximus League

De Schotse spits Tony Watt (23) loopt binnenkort weer rond op de Belgische voetbalvelden. Watt tekent in de komende uren een contract bij Proximus League-club OHL. Watt speelde tussen 2013 en 2015 al in België, eerst voor Lierse en het jaar erop voor Standard. Watt vertrekt bij Charlton, dat in 2016 degradeerde uit de Engelse tweede klasse.