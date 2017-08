Vermoedelijke dader die werd opgepakt voor duw tijdens het joggen is Amerikaanse miljonair

De 41-jarige man die ervan verdacht wordt een vrouw voor de wielen van een rijdende bus geduwd te hebben, is volgens verschillende Britse media de Amerikaanse investeringsbankier Eric Bellquist (41). De man ontkent echter dat hij de jogger op de beelden is.

Op een bewakingsfilmpje van de Londense Putney Bridge was te zien hoe een jogger een vrouw zomaar wegduwt waardoor ze ei zo na voor een aanstormde bus ten val komt. De chauffeur van de dubbeldekbus kon nog net op tijd het stuur omgooien en de vallende vrouw grotendeels ontwijken.

De politie van Londen identificeerde de jogger als Eric Bellquist / Foto: REUTERS

Donderdagmorgen is in Londen de 41-jarige Eric Bellquist opgepakt. Volgens de politie is hij de duwende jogger. Bellquist is de hele dag ondervraagd en kon vrijdagmorgen beschikken, maar hij moet zich wel beschikbaar houden voor verder verhoor.

Kort na zijn vrijlating kwam het advocatenkantoor dat Bellquist verdedigt met een verklaring: “Onze cliënt is vals beschuldigd in deze zaak. Hij ontkent met klem dat hij de persoon is op het filmpje. Onze cliënt heeft onaanvechtbaar bewijs dat hij in de Verenigde Staten was op het ogenblik van de feiten. Wij verwachten dus een snelle afhandeling van deze zaak.”

Volgens de Britse krant The Independent werkt Bellquist voor de privé investeringsbank Hutton Collins. Daar is hij onder andere verantwoordelijk voor de lancering van Caffé Nero, een internationale keten van Italiaanse koffieshops. Voordien werkte hij voor de failliet gegane bank Lehman Brothers.De MailOnline schrijft dat Bellquist in de gegoede Londense wijk Chelsea woont.

Opnieuw gepasseerd

De feiten dateren van 5 mei dit jaar. Om 7.40 uur werd de vrouw voor de bus geduwd. Ze was op weg naar het metrostation Putney Bridge. De bus stopte meteen en passagiers stapten uit om hulp te bieden. De vrouw had enkel wat schaafwonden.

Een kwartier later passeerde de jogger aan de andere kant van de brug. De vrouw trachtte nog met hem te spreken, maar hij sloeg geen acht op haar en jogde verder. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident.