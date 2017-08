KRC Genk verhuurt Christophe Janssens aan MVV

Christophe Janssens speelt tot het einde van het seizoen voor de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht. De 19-jarige linksachter wordt verhuurd door KRC Genk.

Janssens speelde vorig seizoen drie wedstrijden voor het eerste elftal van blauw-wit. Zo kwam hij in actie in de terugwedstrijd tegen AA Gent in de Europa League.

“De stap naar MVV zal Christophe ervaring en meer speelkansen opleveren. We wensen hem veel succes en kijken uit naar zijn verdere ontwikkeling in Nederland”, luidt het in een mededeling van de club.