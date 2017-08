Grootvader opgepakt nadat kleindochter via Snapchat filmt hoe hij haar verkracht

Een man van 77 is begin deze week in de staat Ohio in de VS opgepakt voor de verkrachting van zijn stief-kleindochter. De feiten kwamen aan het licht nadat het slachtoffer een Snapchat-video van de verkrachting had gemaakt.

James Allen, 77 jaar, verkrachtte in Marblehead (Ohio) zijn 20-jaar oude stief-kleindochter. De jonge vrouw maakte een filmpje van de verkrachting en zette dat op Snapchat. Het is nadat vrienden van haar de video te zien kregen, dat de politie werd verwittigd.

James Allen Foto: © Ottawa County Sheriff's Office

Een aantal agenten ging langs bij Allen nadat een vriend gebeld had om te zeggen dat hij bezorgd was om de jonge vrouw. Toen de agenten toekwamen bij de woning van Allen, konden ze niets verdacht opmerken. Zowel Allen als zijn slachtoffer lagen in de slaapkamer, maar er was op dat moment geen sprake (meer) van een verkrachting. Niet veel later belde de vriend van het slachtoffer de politie weer op met de melding dat er beleden waren op Snapchat van de aanranding. De politie bekeek de beelden, trok weer naar het huis en arresteerde Allen.

“Duidelijk seksuele aanranding”

Openbaar aanklager James VanEerten zegt dat de beelden duidelijk tonen dat er sprake is van seksuele aanranding. “Al is het onduidelijk of de vrouw de aanval live uitzond of dat ze de video kort erna heeft gepost”, zegt VanEerten.

Nog volgens VanEerten heeft James Allen het slachtoffer eerst alcohol gegeven vooraleer haar aan te vallen.

De aanklager riep ook op om de Snapchat-beelden niet langer te verspreiden.