Knusse avond gepland? Slaap eens in een pizza

Droom je weleens over pizza, dan zouden die voortaan intenser kunnen worden. Een Amerikaanse creatieveling verkoopt handgemaakte slaapzakken in de vorm van een stuk pizza via Etsy.

Het stuk pizza kun je naar eigen wens ontwerpen. Olijven als topping, of liever broccoli en champignons: geen probleem. De korst van de gigantische snack dient om te gebruiken als hoofdkussen. Het enige nadeel? Het ontwerp is aan de dure kant. Voor de slaapzak betaal je 159,44 pond (175 euro) en per topping betaal je 15 pond (16,50 euro) extra. Niet dol op pizza? Je kunt ook gewoon een dekbedovertrek kopen dat je bed omtovert tot een gigantische wafel of andere interieurelementen die een ode zijn aan eten.

Foto: Etsy